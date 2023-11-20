Отрута для розуму і серця. Алкоголь підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Нове масштабне дослідження, проведене корейськими вченими, показало, що навіть невелике споживання алкоголю в разі жирової хвороби печінки підвищує ризик розвитку хвороб серця.

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Нещодавнє дослідження засвідчило, що вживання алкоголю може підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) в осіб із жировою хворобою печінки. Дослідники з Національного інституту здоров'я (НІЗ) при Корейському агентстві з контролю і профілактики захворювань дійшли такого висновку, вивчаючи способи прогнозування, діагностики та раннього втручання при серцево-судинних захворюваннях, особливо в осіб з неалкогольною жировою хворобою печінки, пише Korean Biomedical Review.

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Встановлено, що НАЖХП значною мірою сприяє розвитку захворювань печінки, діабету і серцево-судинних захворювань. Це дослідження підкреслює важливість виявлення осіб із підвищеним ризиком ССЗ, відмінним від тих, хто схильний до ризику насамперед через захворювання печінки. З огляду на те, що метаболічний синдром є частою причиною розвитку жирової хвороби печінки, раннє виявлення осіб, які входять до групи ризику, має вирішальне значення для профілактики серцево-судинних захворювань.

Багатонаціональна асоціація з вивчення печінки дала нове визначення "метаболічної дисфункції — асоційованої стеатотичної хвороби печінки (АСХП)", включивши до нього осіб зі стеатозом печінки і хоча б одним фактором ризику метаболічного синдрому, вважаючи їх особами з підвищеним ризиком ССЗ.

Під керівництвом професора Кім Вона з відділення гастроентерології лікарні Сеульського національного університету група дослідників провела аналіз ризику ССЗ з використанням нових критеріїв. Були вивчені дані 350 тис. дорослих у віці 47-86 років, за якими велося спостереження протягом 9 років. Результати показали, що в осіб із метаболічною жировою хворобою печінки ризик розвитку ССЗ підвищений на 19%, причому навіть помірне споживання алкоголю підвищує цей ризик на 28%.

Результати дослідження підкреслюють необхідність утримання або помірного споживання алкоголю для осіб з жировою хворобою печінки з метою зниження ризику ССЗ. Директор НІЗ Пак Хен Ен наголошує на важливості цього дослідження в підтвердженні ризику ССЗ у пацієнтів з метаболічною жировою хворобою печінки. Пак наголошує на важливості здорового способу життя, включно з відмовою від вживання алкоголю, для профілактики серцево-судинних захворювань.

НІЗ планує й надалі підтримувати дослідження та розробки, спрямовані на ефективну профілактику та лікування серцево-судинних ускладнень на ранніх стадіях у пацієнтів з метаболічною жировою хворобою печінки, тим паче, що наразі немає препаратів, схвалених для лікування цього захворювання Міністерством із безпеки харчових продуктів і лікарських засобів.

Комісар Корейської агенції з контролю та профілактики захворювань Джі Янг-мі наголошує на важливості політики профілактичного менеджменту, раннього виявлення та лікування захворювань з огляду на те, що на частку хвороб системи кровообігу припадає 18,5% усіх смертей в одній лише Кореї. Джі зобов'язується активно сприяти профілактиці та лікуванню серцево-судинних захворювань шляхом розповсюдження рекомендацій та проведення подальших досліджень щодо поширеності, виникнення та факторів ризику.

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