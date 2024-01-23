Лучше, чем у Илона Маска. Ракета New Glenn от Blue Origin готовится к полету на Марс (фото)

Компания Джеффа Безоса готовится к дебютному запуску ракеты-носитель New Glenn в августе этого года.

Аэрокосмическая компания Blue Origin, которая также занимается созданием новой орбитальной станции для замены МКС, впервые соединила две ступени новой мощной ракеты-носителя New Glenn, пишет Space.

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Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, создала новую тяжелую ракету-носитель под названием New Glenn. Хотя сам процесс разработки продолжался более 10 лет. Она еще ни разу не летала в космос, хотя первый испытательный полет был назначен на 2020 год. С тех пор испытательный полет неоднократно переносили и теперь известно, дебютный запуск New Glenn должен состоятся в августе этого года.

Как уже писал Фокус, Blue Origin выиграла тендер NASA на доставку на орбиту вокруг Марса двух одинаковых аппаратов миссии ESCAPADE. В этом тендере принимала участие и компания Илона Маска SpaceX, но из-за неудачных двух запусков новейшей ракеты-носителя Starship, американское космическое агентство отдало предпочтение компании Джеффа Безоса. Именно эти аппараты выведет в космос ракета-носитель New Glenn во время первого запуска.

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, создала новую тяжелую ракету-носитель под названием New Glenn Фото: Blue Origin

Состоящая из двух ступеней ракета-носитель будет иметь высоту 98 метров и сможет доставлять 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Таким образом грузоподъемность ракеты Blue Origin почти в 2 раза выше, чем у ракеты Falcon 9 от компании SpaceX.

В компании Blue Origin сообщили, что инженеры впервые соединили две ступени новейшей ракеты на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал, чтобы начать подготовку к дебютному запуску в космос. Также были опубликованы снимки новой ракеты. Что объединяет ракету New Glenn с ее конкурентом Falcon 9, так это то, что первые ступени двух космических транспортировщиков рассчитаны на многоразовое использование.

Состоящая из двух ступеней ракета-носитель будет иметь высоту 98 метров и сможет доставлять 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту Фото: Blue Origin

Ракета-носитель New Glenn будет оснащена семью двигателями BE-4, созданными компанией Blue Origin. Кстати, эти двигатели успешно себя показали 8 января этого года, ведь ими оснастили новую ракету-носитель от компании United Launch Alliance под названием Vulcan. Эта ракета успешно отравилась в своей первый полет в космос и вывела на орбиту посадочный модуль Peregrine от компании Astrobotic, как уже писал Фокус.

Ракета-носитель New Glenn будет оснащена семью двигателями BE-4, созданными компанией Blue Origin Фото: Blue Origin

Но этот аппарат, предназначенный для посадки на Луну, столкнулся с проблемой в двигательной системе и облетев спутник Земли, вернулся обратно и сгорел в атмосфере нашей планеты, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что несколько дней назад на Луне совершил успешную посадку модуль SLIM, который был создан в Японии. Для Страны восходящего Солнца это важнейшее достижение. Ведь до этого на Луне смогли посадить свои аппараты только четыре страны. Но все пошло не по плану, и посадочный модуль отключился, хотя, как уже писал Фокус, японские ученые пытаются возобновить его работу.