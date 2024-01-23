Апокалипсис здесь. Опасный вирус уничтожил 96% детенышей тюленей, не проживших и года

Невероятно смертоносный грипп продолжает истреблять популяцию млекопитающих в Аргентине — из всех телят рожденных в прошлом году, выжили лишь 4%.

Масштабы смертности детенышей южного морского слона по всей Аргентине сегодня выглядят устрашающими — причиной гибели тысяч детенышей стал невероятно смертоносный штамм H5N1. Вирус эволюционировал и теперь способен передаваться от млекопитающих к млекопитающим, в результате чего погибло почти целое поколение тюленей, пишет Science Alert.

Исследователи из Общества охраны дикой природы (WCS) обнаружили, что штамм птичьего гриппа буквально уничтожил 96% детенышей южного морского слона, которые родились лишь в 2022 году. В общей сложности исследователи обнаружили мертвыми или умирающими на пляжах для размножения более 17 000 тел детенышей — картина выглядела апокалиптически и удручающе.

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По словам директора здравоохранения WCS Криса Уолцера, еще более трагично ситуация выглядит из-за того, что в прошлом году на свет в общей сложности появилось всего 18 000 телят, были рождены в 2022 году, а затем большинство из них погибли в 2023, не прожив и года.

Фактически это означает потерю почти целого поколения морских слонов в регионе. Так как животным необходимо не менее 3 лет для достижения зрелости, влияние на их популяцию может не ощущаться до 2027 года, когда наступит брачный сезон, а млекопитающие столкнуться с меньшим количеством взрослых особей, готовых для размножения.

Отметим, что вирус H5N1 существует с 1996 года, ранее он не был так распространен. Изначально птичий грипп циркулировал среди домашних птиц, в результате чего погибли сотни миллионов пернатых. Далее заразились дикие птицы и это стало катастрофой — фактически птичий грипп уже достиг Антарктиды. На прошлой неделе ученые подтвердили смерть первого белого медведя вот птичьего гриппа.

В живых остались лишь 4% целого поколения Фото: Marine Mammal Science

В последние годы список млекопитающих, умирающих от птичьего гриппа, быстро расширяется. В него уже вошли:

каспийские тюлени;

медведи гризли;

дельфины;

выдры;

норки;

лисы.

И это лишь малая часть, в общей сложности от вируса страдают 345 видов птиц и млекопитающих. Большинство млекопитающих, зараженных вирусом, являлись хищниками, а потому ученые предположили, что они, вероятно, заразились от кого-то другого, а не друг от друга. В результате ученые сохраняли надежду, что вирус еще не эволюционировал настолько, чтобы передаваться от млекопитающего к млекопитающему.

Увы, сегодня эта надежда рухнула. Дело в том, что детеныши тюленей не склонны контактировать с птицами и питаются маминым молоком. По словам ветеринара дикой природы из Калифорнийского университета в Дэвисе Марсела Ухарта, это наводит на мысль, что вирус все же передается между млекопитающими.

Отметим, официально передача вируса от млекопитающего к млекопитающему еще не подтверждена, однако ученые полагают, что это возможно. Однако, если это так, это может многое изменить. Насколько известно науке, до этого момента лишь малое количество людей заражались птичьим гриппом: в прошлом году зафиксировали 248 случаев, из них 139 с летальным исходов. Увы, это свидетельствует. Что птичий грипп имеет ошеломляющую смертность среди людей — 56%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что птичий грипп меняет цвет радужной оболочки олуш.