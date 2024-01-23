Кулинарные вкусы возрастом 5 тысяч лет: ученые узнали, что ели во времена неолита

Исследователи обнаружили, что жители Северной Германии имели более разнообразный рацион, чем считалось ранее. Для этого ученые исследовали обломки керамических сосудов, в которых готовили во времена неолита.

Ученые из Центра совместных исследований Кильского университета открыли информацию о рационе людей, которые жили в Восточном Гольштейне, Германия, 5 000 лет назад. Их исследование сосредоточилось на обгоревших остатках, найденных на поверхности керамических сосудов из неолитического поселения Ольденбург LA 77 в Остгольштейне, пишет Phys.org.

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Используя такие методы как сканирующая электронная микроскопия и химический анализ, исследователи обнаружили сложные способы приготовления пищи на растительной основе. Профессор Вибке Кирлейс, который возглавлял исследование, объясняет, что "пищевые корочки" содержали остатки пшеницы и ячменя, а также семена белой гусиной лапки, дикого растения, известного своими крахмалистыми семенами.

Фото: Kiel University

Как зерновые, так и дикорастущие растения, играли важную роль в рационе древних людей. Ячмень собирали, когда он созревал, и обрабатывали, а пшеницу проращивали, чтобы придать каше сладкий вкус.

Вопреки представлению об однообразии неолитической диеты, эти открытия подчеркивают разнообразие и изысканность вкусовых предпочтений людей той эпохи. Исследование предполагает, что жители Восточного Гольштейна имели утонченный вкус.

Кроме того, анализ керамических обломков указывает на то, что зерновые и молочные продукты, вероятно, перерабатывались в кашу для ежедневного употребления в одних и тех же сосудах, формируя сбалансированную основу рациона. Доктор Люси Кубьяк-Мартенс, первый автор исследования, отмечает, что в то время как животные жиры оставляют следы на керамике, компоненты растительной пищи можно обнаружить только в обгоревшей пищевой корочке.

В перспективе эти открытия открывают пути для дальнейшего изучения пищевых привычек древних обществ. Последствия исследования выходят за пределы археологической сферы, предоставляя ценную информацию о практических аспектах приготовления пищи в переломный период человеческой истории.

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