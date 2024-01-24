Новый полет Virgin Galactic. Уроженка Украины полетит в космос: что о ней известно (фото)

Уроженка Одессы стала одной и четырех космических туристов, которые смогут увидеть Землю с высоты 85 км.

В пятницу, 26 января, с космодрома "Америка" (штат Нью-Мексико, США) в суборбитальный полет отправится космический самолет компании Virgin Galactic. На борту самолета будут находиться четыре космических туриста, в том числе и уроженка Одессы, сейчас гражданка США, химик Лина Бороздина. Это будет уже шестая туристическая миссия компании Ричарда Брэнсона и она получила название Galactic 06.

Космический самолет VSS Unity выведет на высоту примерно 15 км самолет-носитель VSS Eve, после чего он самостоятельно отравится на высоту около 85 км. По факту, это еще не космос, и такой полет считается суборбитальным. Ведь сам космос начинается на высоте 100 км. Хотя по этому поводу ведутся дискуссии, ведь некоторые ученые считают, что начало космоса находится на высоте 80 км. В любом случае подобные полеты от Virgin Galactic называют полетами в космос.

Космический самолет VSS Unity выведет на высоту примерно 15 км самолет-носитель VSS Eve, после чего он самостоятельно отравится на высоту около 85 км Фото: Virgin Galactic

Сам полет продлится полтора часа, и туристы смогут на несколько минут ощутить невесомость, прежде чем вернуться обратно на Землю. Как уже писал Фокус, в 2021 году стоимость билета на космический самолет VSS Unity составляла 250 тысяч долларов, еще раньше – 200 тысяч долларов, а уже в прошлом году билеты продавались по цене 450 тысяч долларов.

В пятницу, 26 января, с космодрома "Америка" (штат Нью-Мексико, США) в суборбитальный полет отправится космический самолет компании Virgin Galactic Фото: Virgin Galactic

Как сказано на сайте компании Virgin Galactic, 26 января в космос полетят четверо туристов: трое из США и один из Австрии. Но один турист указан, как частный астронавт из Украины и Лас-Вегаса (США).

Список участников миссии Galactic 06 Фото: Virgin Galactic

Этим туристом является уроженка Одессы, гражданка США, химик Лина Бороздина. На своей странице в Instagram она поделилась фотографиями, которые связаны с будущим полетом. На одном из снимков Бороздина показывает нашитые на рукаве летного костюма флаги Украины и США.

Лина Бороздина отправится в космос 26 января Фото: Instagram

Журналу Esquire Бороздина рассказала, что когда она росла в Одессе, то идея полететь в космос была похожа на поездку в Диснейленд. И она мечтала отправиться в космос с самого детства.

"К шести годам я знала все созвездия. Малая Медведица было моим любимым, так как его было так трудно найти. Но все же одно из моих любимых занятий — это лежать и смотреть на черное небо. Бесконечность космоса дает мне положительные ощущения", — рассказала Бороздина.

Бороздина рассказала, что когда она росла в Одессе, то идея полететь в космос была похожа на поездку в Диснейленд. И она мечтала отправится в космос с самого детства Фото: Instagram

В своем профиле на Linkedin Бороздина указала, что она закончила Одесский национальный политехнический университет.

Как уже писал Фокус, первая миссия под названием Galactic 01 успешно состоялась 29 июня 2023 года. Тогда в суборбитальный полет отправились четверо военных из Италии. Они заплатили еще в 2019 году по 200 000 долларов за место на космическом самолете.

Также Фокус писал о том, что американская компания Space Perspective, которая также занимается космическим туризмом показала самое лучшее место для обзора Земли из космоса на борту своей капсулы "Нептун".

Напоминаем, что новая ракета-носитель под названием New Glenn от компании Blue Origin готовится к полету на Марс. Компания Джеффа Безоса готовится к дебютному запуску, который состоится в августе этого года. На борту ракеты будут находится 2 орбитальный аппарата, предназначенных для изучения Марса, как уже писал Фокус.