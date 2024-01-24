В конце недели к Земле прилетит "в гости" астероид: его обнаружили в последнюю минуту

Исследователи говорят, что астероид не представляет опасности для нашей планеты.

Небольшой астероид пролетит мимо Земли и Луны через несколько дней. Примечательно, что космический камень был обнаружен только на прошлой неделе, пишет IFLScience.

Согласно расчетам, астероид пролетит мимо нашей планеты в субботу, 27 января. Также ученые выяснили, что данные объект имеет диаметр около 25 метров и является околоземным объектом.

Несмотря на то, что по космическим меркам пролет астероида будет достаточно близким, расстояние составит 353 тыс. км. Это составляет 92% от расстояния между Землей и Луной.

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Сперва объект под названием 2024 BJ приблизится к Луне около 16:00 по Киеву, а спустя еще три с половиной часа доберется и до Земли.

Объект 2024 BJ входит в число 158 новых космических камней, открытых с начала года, и принадлежит к группе из 119 аполлонов. Это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

Далее астероид 2024 BJ подойдет к Солнцу намного ближе, чем это делает наша планеты, а потом выйдет далеко за пределы орбиты Марса.

Человечество становится более искусным в обнаружении потенциально опасных астероидов до того, как они подойдут к Земле слишком близко. Но иногда, предупреждения о пролетающем объекте происходят всего за пару минут до его пролета.

Например, на выходных метеор упал на территорию Германии, и это всего лишь восьмой раз, когда такого рода предсказания сбылись.

Напомним, NASA показало, что находится в контейнере с образцами астероида Бенну. Предварительно, после доставки образцов с астероида Бенну ученые смогли исследовать только пыль, собравшуюся на крышке контейнера, а затем несколько месяцев они пытались открыть эту крышку.