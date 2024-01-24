Корчмарь, владелец кофейни и кузнец: топ 12 самых популярных профессий 300 лет назад

То, чем люди зарабатывали на жизнь несколько веков назад, может показаться удивительно знакомым или же наоборот — необычным.

Если бы мы могли сесть в машину времени и оказаться в 1720-х годах, мир был бы совсем другим. Ни электричества, ни интернета, более медленный темп путешествий. Тем не менее, как ни странно, некоторые профессии могут показаться вполне знакомыми, пишет Grunge.

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Духовенство

В начале XVIII века религия играла центральную роль в жизни людей. Священнослужители, образованные и уважаемые лица, имели значительное влияние. Эпоха стала свидетелем изменений, когда Просвещение бросило вызов религиозным верованиям.

Несмотря на это религиозное возрождение в американских колониях, известное как Великое пробуждение, возродило христианство. Одной из самых выдающихся и противоречивых фигур этого периода был Джонатан Эдвардс, служитель из Новой Англии, чья проповедь 1741 года "Грешники в руках разгневанного Бога" подчеркивала божественный суд и врожденную греховность человеческой природы.

Портной

Интерьер портняжной мастерской. Неизвестный художник, ок. 1780 г. Фото: Википедия

Создавать одежду в XVIII веке считалось кропотливым трудом, требующим квалифицированных портных. Города кишели портными, преимущественно мужчинами, которые проходили многолетнее обучение, а ткань стала самым импортируемым товаром в колониях.

В то время как европейские портные специализировались на чем-то одном, их колониальные коллеги из Америки предлагали широкий ассортимент одежды для различных клиентов. Несмотря на трудности, некоторые женщины также приобщались к ремеслу, внося свой вклад в развитие общества.

В конце XVII во Франции швеи смогли создать собственную гильдию, хотя французская гильдия портных получила поддержку королевской власти и заблокировала женщинам доступ ко многим конкурентным рынкам.

Книгопечатник

В типографии XVIII века печатник должен был собрать страницу букву за буквой и в обратном порядке, чтобы обеспечить правильное расположение напечатанных строк

Печатный станок, вероятно, появился в Китае в IX веке. Хотя к 1720-м годам он уже был хорошо развит, нельзя отрицать, что печатное слово стало очень популярным. Частично это объясняется тем, что печатные издания, газеты и другие тексты сыграли ключевую роль в подготовке к Американской революции.

В типографии XVIII века печатник должен был собрать страницу букву за буквой и в обратном порядке, чтобы обеспечить правильное расположение напечатанных строк. После того, как все правильно упорядочили в раму, ее передавали к печатному станку, где другой работник покрывал шрифт краской.

Печатник опускал лист бумаги на покрытый краской шрифт и прижимал его к прессу с силой около 200 фунтов, после чего он оставался в таком состоянии примерно 15 секунд. Это повторялось в течение всего рабочего дня, который мог легко растянуться за 12 часов.

Владелец кофейни

Лондонская кофейня XVII века Фото: Википедия

Хотя сегодня Британия известна как страна любителей чая, когда-то здесь доминировал другой кофеиносодержащий напиток. Кофейни впервые появились в Англии в 1652 году в Оксфорде, а к 1700-м годам, казалось бы, были везде.

Однако в этих заведениях подавали не подслащенные, смешанные напитки, а очень горький кофе, который больше ценили за его эффект, чем за вкус. Энергичные кофеманы превратили кофейни в социальные центры, где мужчины могли общаться, дискутировать и заключать деловые сделки.

Однако женщинам часто отказывали во входе. Несмотря на этот и другие не слишком приятные моменты (некоторые кофейни имели серьезную репутацию дешевых заведений), заведения оставались популярными, пока в конце XVIII века не появился чай.

Плотник

Квалифицированные мастера по дереву были незаменимыми в XVIII веке. От строительства сооружений до изготовления бочек и колес — их работа касалась различных аспектов повседневной жизни.

Бондари, в частности, изготавливали деревянные бочки и бочки. Еще до появления картонных коробок и металлических транспортных контейнеров, эти предметы были необходимы для хранения и транспортировки различных товаров.

Пивовар

Может показаться, что в XVIII веке женщины не имели доступа ко многим профессиям. Реальность сложнее, особенно если учесть, что многим из них нужно было кормить семьи и оплачивать счета.

Тогда одним из самых популярных видов деятельности среди европейских и колониальных женщин было пивоварение. Хотя в современном пивоварении все еще доминируют мужчины, его история свидетельствует о том, что это была преимущественно женская работа.

В Европе женщины того времени создавали небольшие пивоварни, чтобы одновременно зарабатывать деньги и ухаживать за домом и его жителями. Работа возникла из стандартной задачи домохозяйки — варить слабоалкогольный эль для семьи. Любой излишек эля хозяйка могла продать, и ее стали называть "элеваркой" (alewife).

До 1700-х годов женщины также руководили более официальными пабами. Однако за ними закрепилась сомнительная репутация, их считали грязными, аморальными людьми, которые могли даже быть ведьмами. Вскоре женщин вытеснили все более строгие законы, которые позволяли мужчинам-пивоварам занять их место в этой области.

Лимарь

Владение лошадью в XVIII веке было признаком финансового комфорта, а лимары обслуживали элиту, изготавливая седла, уздечки и другие кожаные изделия. Достижение мастерства в этом ремесле требовало длительного обучения и специальных навыков.

Стать мастером-лимарем также означало создать собственные уникальные узоры, которые потом нужно было тщательно охранять, чтобы другой специалист не украл интеллектуальную собственность и не переманил клиентскую базу конкурента.

Парикмахер

Вскоре, благодаря придворным законодателям моды, парик стал символом высокого ранга и глубоких карманов. В ранних американских колониях некоторые знатные люди все еще носили парики, в то время как другие пудрили волосы в белый цвет, чтобы имитировать внешний вид.

Изготовление париков также требовало много труда и времени. Группа специалистов создала репродукцию парика XVIII века, который использовал бостонский купец Генри Бромфилд (парик хранился в скорлупе кокосового ореха).

Проект занял около 145 часов труда. После обработки самого материала, парикмахеры плели, сшивали и завязывали парик вручную (только на завязывание узлов ушло 45 часов).

Корчмарь

Таверны были не просто местом, где можно было выпить, они служили важными социальными центрами, местами встреч и даже местами для политических дебатов Фото: Википедия

Таверны были не просто местом, где можно было выпить, они служили важными социальными центрами, местами встреч и даже местами для политических дебатов. Несмотря на популярность своих заведений, владельцам таверн приходилось иметь немало хлопот.

От них требовалось продавать приличную продукцию, а также заботиться о том, чтобы в их таверне было весело. В то же время им приходилось считаться с местными законами и общественными взглядами на менее аппетитные развлечения, такие как азартные игры и танцы.

Однако, даже если люди из высших слоев общества держались подальше от некоторых таверн, очевидно, что эти места были центральными для некоторых общин.

Более того, таверны обеспечивали потенциально спасительный доход для женщин в то время, когда у многих не было более прибыльной работы. На самом деле колониальными американскими тавернами чаще руководили женщины, чем мужчины. Женщина могла даже унаследовать бизнес (и уже имеющуюся лицензию) от умершего мужа или собственной матери.

Кузнец

Кузнец был ключевой фигурой в XVIII веке, изготавливая необходимые металлические предметы для повседневной жизни. От гвоздей до плугов — их навыки пользовались высоким спросом. Кузнецы демонстрировали высокий уровень мастерства, работая в суровых условиях, чтобы придать металлическим изделиям нужную форму.

Только промышленная революция в XIX веке уменьшила значение кузнечного дела. До тех пор их ценили как ключевых ремесленников.

Пекарь

Пекари играли жизненно важную роль в общинах, обеспечивая свежим хлебом ограниченных во времени покупателей. Пекарни с их большими печами могли серьезно нагреваться. Поэтому пекари иногда раздевались до минимума одежды, хотя по крайней мере носили головные уборы, чтобы сохранить тесто чистым.

Они также работали в ненормированный рабочий день, просыпаясь рано, как и современные пекари, чтобы подготовить выпечку к дню. Кроме того, заработная плата была очень изменчивой, и записи с середины и конца XVIII века во Франции показывают, что оплата труда пекарей находилась в состоянии стагнации.

Учитывая тяжелые условия труда, спрос на высокую квалификацию и неудовлетворительную оплату, наверное, неудивительно, что противоречивая ситуация с пекарями и дефицит хлеба стали одной из причин, приведших к Французской революции.

Аптекарь

Пьетро Лонги. "Аптекарь", 1752. Галерея Академии, Венеция Фото: Википедия

Когда человек в XVIII веке заболевал и имел возможность получить квалифицированную помощь, он, скорее всего, обращался к аптекарю. Эти медицинские работники были частью трехуровневой системы здравоохранения европейского образца, в которую также входили хирурги и терапевты.

Если последние двое чаще диагностировали и лечили пациентов, то аптекари действовали как первые фармацевты, смешивая и отпуская лекарства из специальной розничной лавки.

Аптечные магазины полагались на маркетинг, их внешний вид предусматривал полки со стеклянными и керамическими баночками, содержащими необходимые ингредиенты. Сами аптекари также изготавливали много лекарств в своей лавке, часто смешивая и измельчая ингредиенты с помощью ступки и пестика, которые до сих пор изображены на некоторых современных логотипах аптек.

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