Взглянуть на мир глазами животного: ученые создали камеру, позволяющую людям сделать это (видео)

Исследователи уверяют, что их новое устройство способно воспроизводить цвета с точностью 92% от того, как видят животные.

Зрение животных, в отличие от человеческого, проявляется буквально во всех цветах: от тех, кто видит ультрафиолетовый спектр, до тех, кто видим мир в оттенках серого. Каждое животное воспринимает мир по-своему, а потому исследователям так важно понять, как это происходит, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые использовали современные технологии камер и программного обеспечения для достижения результата — им удалось посмотреть на мир глазами животных. Разработанная учеными система позволяет команде создавать видеоролики, повторяющие то, что видели бы животные в своей среде обитания с невероятной точностью в 92%.

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Отметим, что ученые и ранее пытались воссоздать цвета, которые видят животные, используя метод, также известный как спектрофотометрия. Эти попытки были трудоемкими и позволяли запечатлеть движущиеся изображения. Однако новая система, используемая учеными, вышла на новый уровень — она способна записывать видео сразу в четырех цветовых спектрах:

ультрафиолетовом;

красном;

синем;

зеленом.

Когда видео записано, данные обрабатываются и превращается в нечто, что команда называет "единицы восприятия". В результате ученым удается воспроизвести то, как цвета воспринимаются животными. В своей работе команда использовала данные предыдущих исследований о фоторецепторах, присутствующих в глазах отдельных видов животных.

По словам старшего автора исследования Дэниела Хэнли, они с командой давно очарованы тем, как на мир смотрят исследователи, а потому использовали современные методы, чтобы осуществить свою мечту — взглянуть на мир глазами животных.

Авторы исследования также отмечают, что старые методы спектрофотометрии не могли дать такой невероятной точности, которой удается добиться с помощью новой системы камер. В то же время команда признает, что в их методе есть некоторые ограничения, например, необходимость использования ручной фокусировки или проблемы с удержанием в фокусе быстро движущегося объекта. Однако эти проблемы они планируют решить в будущем, а сегодня ПО доступно с открытым исходным кодом — то есть другие ученые могут использовать его в своих работах.

Ранее Фокус писал о том, что за разнообразный цвет глаз кошек отвечает один необычный предок: что выяснили ученые.