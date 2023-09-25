Взглянуть на мир кошачьими глазами. Как на самом деле работает зрение наших питомцев

Ветеринар рассказал, чем уникально зрение этих животных и могут ли кошки видеть то, чего не видят люди.

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Большие дикие кошки, такие как гепарды, действительно обладают безупречным зрением, что позволяет им обнаружить добычу далеко в саване. Однако домашние кошки, увы, не обладают столь прекрасными глазами, пишет Inverse.

Еще в 2013 году художник Николай Ламм визуализировал мир глазами кошек. Среди особенностей можно отметить расширенную периферию и улучшенное ночное зрение. Однако не менее удивительным оказалось цветовосприятие наших питомцев. Изображения художника панорамные виды размываются и приобретают пустынную палитру.

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Ветеринарный кардиолог и директор Корнеллского центра здоровья кошек Брюс Корнрайх рассказало о том, как на самом деле видят мир наши кошки. По словам ученого, наши питомцы хорошо различают синий и желтый, однако испытывают проблемы с восприятием зеленого и красного.

Корнрайх отмечает, дело не в том, что кошки видят только эти два цвета, они скорее лучше распознают нюансы этих цветов, чем других. Синий и фиолетовый находятся на одном конце спектра с более короткими длинами волн (около 380 нанометров), в то время как красный находится на другом конце с длинными волнами (около 700 нанометров).

Исследователь поясняет, что наши кошки в действительности могут видеть эти цвета, но не с "таким же богатством оттенков", то есть не с такой насыщенностью. Это заметно и в визуализациях Ламма, где некоторые цвета выглядят блеклыми. Например, красный на его картинах выглядит как "темный цвет".

Известно, что сетчатка глаза полна светочувствительных клеток, называемых фоторецепторами, таких как палочки и колбочки. Первые помогают лучше видеть ночью и улучшают периферическое зрение, тога как вторые позволяют различать цвета. Колбочки кошек имеют два типа белков (опсинов), которые меняют структуру, когда на них попадает свет. Например, опсины буквально меняют форму в ответ на видимый свет, при этом каждый из этих белок стимулируется разными длинами волн, что влияет на то, какой цвет света они будут воспринимать. Опсины, которыми обладают наши питомцы, особенно чувствительны к синему и желтому, именно поэтому эти цвета они и видят лучше всего.

По словам Корнрайха, два опсина кошек делают их дихроматическими существами. В то же время люди, например, являются трихроматическими, так как наши глаза содержат опсины трех видов. Впрочем, важно понимать, что этот вовсе не значит, что наши питомцы способны видеть лишь два цвета.

В то же время палочки в глазах кошек обеспечивают им превосходное ночное зрение. Наши питомцы способны лучше различать формы в темноте, что, вероятно, является преимуществом во время охоты в сумерках. Исследователи полагают, что кошки на самом деле эволюционировали, чтобы лучше охотиться в тусклом свете восхода или заката солнца.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.