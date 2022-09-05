Могут ли кошки действительно видеть в темноте: что говорят ученые

Кошки лучше видят в темноте, чем человек, но за эту особенность им пришлось расплачиваться качеством зрения в дневное время.

Кошки могут найти дорогу в темноте, обходят любые попадающиеся на их пути предметы и не подвергаются угрозам их жизни в ночное время суток. Можно подумать, что природа одарила кошек уникальным ночным зрением. Так ли это, рассказали ученые изданию Live Science.

По словам Кэрин Пламмер из Университета штата Флорида, кошки действительно лучше видят в темноте, чем человек, но за эту особенность им пришлось расплачиваться качеством зрения в дневное время.

Способность видеть и для кошки, и для человека зависит от количества света. Но у кошек глаза эволюционировали таким образом, что при отсутствии достаточного количества света они лучше видят окружающие их предметы, чем человек.

"Кошки лучше видят в темноте потому, что их глаза устроены по-другому, не так как у человека. Их фоторецепторы имеют лучшую чувствительность к свету и кошки могут видеть тогда, когда этого света очень мало. Мы так не можем", — говорит Пламмер.

[ + – ] По словам Кэрин Пламмер Университета штата Флорида, кошки действительно лучше видят в темноте, чем человек, но за эту особенность им пришлось расплачиваться качеством зрения в дневное время Фото: Live Science

Согласно исследованиям, кошки видят в темноте в 6-8 раз лучше, чем человек. Так почему же кошки эволюционировали, чтобы иметь такое исключительное ночное зрение?

"Все дело в том, что кошки – это плотоядные хищники. Им нужно постоянно получать некоторые белки, а значит есть мясо, чтобы быть здоровыми. Многие из потенциальных жертв кошек в прошлом, да и сейчас, вели ночной образ жизни или же их можно было поймать только в сумерках. Соответственно, зрение кошек адаптировалось к потребностям вида в выживании и необходимости взаимодействовать с окружающей средой", — говорит Пламмер.

В то же время, по словам ученой, нельзя называть кошек ночными животными, хотя ночью они могут быть более активными, чем человек.

"Я бы из назвала сумеречными или же предрассветными хищниками, потому как лучше всего они могут найти добычу при тусклом свете в это время суток", — говорит Пламмер.

Но, кошки будут себя чувствовать и в темноте достаточно комфортно. И это зависит не только от их глаз, но и от других органов чувств.

"Природа сделала все необходимое, чтобы кошки могли выжить в любое время суток. Например, в темноте они полагаются не только на глаза, но и на слух и обоняние, чтобы нормально ориентироваться на местности", — говорит Пламмер.

Кошки лучше видят в темноте, чем мы, но природа сделала так, что, получив преимущество в зрении ночью, кошки потеряли преимущество в зрении днем.

[ + – ] Кошки лучше видят в темноте, чем мы, но природа сделала так, что, получив преимущество в зрении ночью, кошки потеряли преимущество в зрении днем Фото: Live Science

"Качество зрения кошек в дневное время не лучше, чем у людей и это плата за ночное превосходство. Можно сказать, что днем кошки видят относительно плохо", — говорит Рон Офри из Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль.

По словам ученого, эволюционные изменения, которые привели к высокому качеству ночного зрения у кошек, стали причиной того, что у этих животных острота зрения в дневное время составляет лишь примерно 1/7 часть остроты зрения человека.

"Может быть это кого-то шокирует, но кошки прекрасно видят ночью и ужасно видят днем", — говорит Офри.

По словам Пламмер, кошки не так различают цвета окружающей среды, как это делает человек. Также кошки не могут увидеть предметы в мельчайших деталях.

[ + – ] По словам Пламмер, кошки не так различают цвета окружающей среды, как это делает человек. Также кошки не могут увидеть предметы в мельчайших деталях Фото: The Jerusalem Post

"Специальные рецепторы в глазах человека позволяют нам различать синий, зеленый и красный цвет. Но то, что мы видим как красный и зеленый, кошки видят, как серый", — говорит Пламмер.

Долгое время ученые считали, что кошки являются дальтониками. Споры по этому поводу продолжаются, хотя все больше и больше ученых склоняются к тому, что эти животные могут различать цвета. Сейчас считается, что кошки могут видеть голубой и серый цвет, а также некоторые оттенки желтого и зеленого цветов.

"Кошки не видят так много цветов, как мы и эти цвета не такие яркие. Исследования говорят о том, что у кошек нечеткое и расфокусированное зрение. Но это касается в большей мере дневной части суток", — говорит Пламмер.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему кошки любят играть со своей добычей, даже если это не живое существо, а какой-то предмет.

Также Фокус писал о том, что эксперты объяснили, почему людям больше нравятся непослушные кошки.