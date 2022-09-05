Чи можуть кішки справді бачити в темряві: що кажуть учені

Кішки краще бачать у темряві, ніж людина, але за цю особливість їм довелося розплачуватися якістю зору вдень.

Кішки можуть знайти дорогу в темряві, обходять будь-які предмети, що трапляються на їхньому шляху, та не піддаються загрозам їхнього життя в нічний час доби. Можна подумати, що природа обдарувала котів унікальним нічним зором. Чи так це, розповіли вчені виданню Live Science.

За словами Керін Пламмер із Університету штату Флорида, кішки дійсно краще бачать у темряві, ніж людина, але за цю особливість їм довелося розплачуватися якістю зору вдень.

Здатність бачити і кішки, і людини залежить від кількості світла. Але в кішок очі еволюціонували так, що за відсутності достатньої кількості світла вони краще бачать навколишні предмети, ніж людина.

"Кішки краще бачать у темряві тому, що їхні очі влаштовані по-іншому, не так, як у людини. Їхні фоторецептори мають кращу чутливість до світла, і кішки можуть бачити тоді, коли цього світла дуже мало. Ми так не можемо", — каже Пламмер.

[ + – ] За словами Керін Пламмер із Університету штату Флорида, кішки дійсно краще бачать у темряві, ніж людина, але за цю особливість їм довелося розплачуватися якістю зору вдень. Фото: Seneca-Guns

Згідно з дослідженнями, кішки бачать у темряві у 6-8 разів краще, ніж людина. То чому ж кішки еволюціонували, щоб мати такий винятковий нічний зір?

"Уся справа в тому, що кішки — це м'ясоїдні хижаки. Їм потрібно постійно отримувати деякі білки, а значить, їсти м'ясо, щоб бути здоровими. Багато хто з потенційних жертв кішок у минулому, та й зараз, вели нічний спосіб життя або ж їх можна було спіймати тільки в сутінках. Відповідно, зір кішок адаптувався до потреб виду у виживанні та необхідності взаємодіяти з навколишнім середовищем", — каже Пламмер.

Водночас, за словами вченої, не можна називати кішок нічними тваринами, хоча вночі вони можуть бути активнішими, ніж людина.

"Я б з назвала сутінковими або передсвітанковими хижаками, тому що найкраще вони можуть знайти здобич за тьмяного світла в цей час доби", — говорить Пламмер.

Але кішки почуватимуться і в темряві досить комфортно. І це залежить не лише від їхніх очей, а й від інших органів чуття.

"Природа зробила все необхідне, щоб кішки могли вижити в будь-який час доби. Наприклад, у темряві вони покладаються не тільки на очі, а й на слух і нюх, щоб нормально орієнтуватися на місцевості", — каже Пламмер.

Кішки краще бачать у темряві, аніж ми, але природа зробила так, що, отримавши перевагу в зорі вночі, кішки втратили перевагу в зорі вдень.

[ + – ] Кішки краще бачать у темряві, ніж ми, але природа зробила так, що, отримавши перевагу в зорі вночі, кішки втратили перевагу в зорі вдень Фото: Seneca-Guns

"Якість зору кішок у денний час не краща, ніж у людей, і це плата за нічну перевагу. Можна сказати, що вдень кішки бачать відносно погано", — говорить Рон Офрі з Єврейського університету в Єрусалимі, що в Ізраїлі.

За словами вченого, еволюційні зміни, які призвели до високої якості нічного зору в кішок, стали причиною того, що в цих тварин гострота зору вдень становить лише приблизно 1/7 частину гостроти зору людини.

"Можливо, це когось шокує, але кішки чудово бачать вночі та жахливо бачать удень", — каже Офрі.

За словами Пламмер, кішки не так розрізняють кольори довкілля, як це робить людина. Також кішки не можуть побачити предмети в найдрібніших деталях.

[ + – ] За словами Пламмер, кішки не так розрізняють кольори довкілля, як це робить людина. Також кішки не можуть побачити предмети в найдрібніших деталях. Фото: The Jerusalem Post

"Спеціальні рецептори в очах людини дозволяють нам розрізняти синій, зелений і червоний колір. Але те, що ми бачимо як червоний і зелений, кішки бачать як сірий", — каже Пламмер.

Довгий час учені вважали, що коти є дальтоніками. Суперечки з цього приводу продовжуються, хоча дедалі більше вчених схиляються до того, що ці тварини можуть розрізняти кольори. Зараз вважається, що кішки можуть бачити блакитний і сірий колір, а також деякі відтінки жовтого та зеленого кольорів.

"Кішки не бачать так багато кольорів, як ми, і ці кольори не такі яскраві. Дослідження говорять про те, що в кішок нечіткий і розфокусований зір. Але це стосується більшою мірою денного часу", — говорить Пламмер.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чому кішки люблять гратися зі своєю здобиччю, навіть якщо це не жива істота, а якийсь предмет.

Також Фокус писав про те, що експерти пояснили, чому людям більше подобаються неслухняні кішки.