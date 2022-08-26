Пухнасті монстри: вчені розповіли, чому люди люблять неслухняних кішок

Як виявилось, деякі риси психопатичної поведінки можуть навіть приваблювати власників котів.

У процесі свого недавнього дослідження експерти з'ясували, що насправді відносини між кішкою і людиною мають позитивний вплив на людей. Одна з парадоксальних причин полягає в тому, що деяким власникам кішок подобається, коли їхні вихованці погано поводяться, пише Discover Magazine.

Кішки можуть бути маленькими монстрами, але деякі люди саме за це їх люблять. У новому дослідженні фахівці розглянули психопатичні риси домашніх кішок, включаючи нахабство, підлість та розгальмування. Така поведінка може дратувати, якщо так поводиться людина, але не домашня кішка.

Загалом експерти провели 3 експерименти і з'ясували, що власникам подобалося, коли їхні кішки демонстрували розгальмованість, наприклад, безтурботно стрибали, а також, як не дивно, недружелюбність до інших домашніх тварин.

"Насправді, така поведінка, як правило, сприяє частішій взаємодії власника кішки та їхній емоційної близькості. Те, що недружність до домашніх тварин показувала якісніші стосунки, було трохи несподіваним для нас", — розповіла вчена Ребека Еванс з Ліверпульського університету.

[ + – ] Те, як господарі сприйматимуть неслухняну та хаотичну поведінку котів залежить від їхніх стосунків

Проте, власникам кішок не подобалися всі психопатичні риси у кішок, включаючи нахабство та підлість, які призводили до негативних стосунків.

Як підкреслили вчені, те, як господар сприйматиме неслухняну та хаотичну поведінку котів, залежить від їхніх взаємин.

Ще одна причина такої любові полягає в тому, що кіт не лише покращує життя власника, а й допомагає йому впоратися зі стресовою ситуацією. Кішка, що демонструє надмірні негативні нахили, може сильно відволікати господаря. Також варто зазначити, що прийняття людьми хаотичної поведінки кішок може бути пов'язане з тим, як вони сприймають свого пухнастика.

"Ми часто проєктуємо свої риси на тваринах, що може призвести як до напруженості у відносинах, так і до розслаблення", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, чому котам подобається грати зі своєю "здобиччю". Як виявилося, така поведінка включає кілька факторів: імітація мисливської поведінки, нудьга, побоювання нападу хижаків та шкідливі звички харчування.