Пушистые монстры: ученые рассказали, почему люди любят непослушных кошек

Как оказалось, некоторые черты психопатического поведения могут даже привлекать владельцев котов.

В ходе своего недавнего исследования эксперты выяснили, что на самом деле, отношения между кошкой и человеком оказывают положительное влияние на людей. Одна из парадоксальных причин заключается в том, что некоторым владельцам кошек нравится, когда их питомцы плохо себя ведут, пишет Discover Magazine.

Кошки могут быть маленькими монстрами, но некоторые люди именно за это их и любят. В новом исследовании специалисты рассмотрели психопатические черты домашних кошек, включая наглость, подлость и расторможенность. Такое поведение может раздражать, если так ведет себя человек, но никак не домашняя кошка.

В целом эксперты провели 3 эксперимента и выяснили, что владельцам нравилось, когда их кошки демонстрировали расторможенность, например, беззаботно прыгали, а также, как ни странно, недружелюбие по отношению к другим домашним животным.

"На самом деле, такое поведение, как правило, способствует более частому взаимодействию владельца кошки и их эмоциональной близости. То, что недружелюбие к домашним животным показывало более качественные отношения, было немного неожиданно для нас", — рассказала ученый Ребекка Эванс из Ливерпульского университета.

[ + – ] То как хозяева будет воспринимать непослушное и хаотичное поведение котов зависит от их отношений

Тем не менее, владельцам кошек не нравились все психопатические черты у кошек, включая наглость и подлость, которые приводили к негативным отношениям.

Как подчеркнули ученые, то как хозяева будет воспринимать непослушное и хаотичное поведение котов зависит от их взаимоотношений.

Еще одна причина такой любви заключается в том, что кот не только улучшает жизнь владельца, но и помогает ему справиться со стрессовой ситуацией. Кошка, демонстрирующая чрезмерные негативные наклонности, может сильно отвлекать хозяина. Также стоит отметить, что принятие людьми хаотичного поведения кошек может быть связано с тем, как они воспринимают своего пушистика.

"Мы часто проецируем свои черты на животных, что может привести как к напряженности в отношениях, так и к расслаблению", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, почему котам нравится играться со своей "добычей". Как оказалось такое поведение включает несколько факторов: имитация охотничьего поведения, скука, опаска нападения хищников и вредные привычки питания.