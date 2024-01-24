Кровососы стали еще опаснее: комары оказались переносчиками опасного заболевания

Недавнее исследование раскрыло источник загадочной болезни, заражающей людей на протяжении 80 лет. Ее переносчиками оказались распространенные и назойливые вредители.

В новаторском исследовании, наконец-то раскрывшем 80-летнюю тайну, ученые обнаружили, что комары ответственны за распространение плотоядной бактерии Mycobacterium ulcerans, которая вызывает язву Бурули. Это важное открытие проливает свет на то, как можно сдержать распространение болезни, особенно после последней серьезной вспышки, пишет New Atlas.

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Язва Бурули — это не просто инфекция; это серьезное заболевание, которое разрушает кожу и жир, приводя к серьезным повреждениям, а иногда и к длительной инвалидности. Бактерии, вызывающие это заболевание, вырабатывают токсин, который поражает жировые клетки, вызывая отеки и шишки, которые могут превратиться в язвы. Хотя это заболевание обычно не угрожает жизни, оно может иметь разрушительные последствия, если его не обнаружить и не вылечить на ранней стадии.

Недавний всплеск заболеваемости в умеренном климате австралийского штата Виктория, особенно в окрестностях Мельбурна и Джилонга, побудил провести детальное расследование. Исследователи из Института Доэрти отправились в длительное путешествие, чтобы разгадать тайну того, как эта болезнь передается от человека к человеку. Их выводы были одновременно ясны и удивительны: виновниками передачи этой опасной бактерии являются комары.

В исследовании, в ходе которого было отловлено и проанализировано более 65 000 комаров, использовалось передовое секвенирование генома для отслеживания наличия M. ulcerans. Результаты оказались убедительными и показали идентичность генетического состава бактерии как у комаров, так и у людей, находившихся в зоне исследования. Эти данные прямо указывают на то, что комары являются переносчиками этого заболевания — вывод, который, несмотря на первоначальный скептицизм, теперь имеет под собой твердую почву.

Значение этого открытия невозможно переоценить. Оно открывает путь к практическим и простым мерам по предотвращению распространения язвы Бурули, таким как использование репеллентов от насекомых и устранение стоячей воды, в которой размножаются комары. Эти простые шаги могут оказать огромное влияние на здоровье населения, особенно в районах, подверженных вспышкам заболевания.

Данное исследование, хотя и сфокусировано на конкретном регионе Австралии, также поднимает вопросы о передаче язвы Бурули в других частях мира, таких как Африка, где болезнь встречается чаще, но роль комаров не подтверждена. Исследователи предостерегают от проведения прямых параллелей, подчеркивая необходимость дальнейших исследований для понимания глобальной динамики этого заболевания. Однако, глобальное потепление может сильно изменить картину его распространения.

Результаты этого исследования имеют далеко идущие последствия и дают надежду на предотвращение будущих вспышек. Определив, что комары являются ключом к распространению болезни, ученые открыли четкий путь к защите человечества от этого изнурительного заболевания. Это исследование не только решает давнюю научную загадку, но и подчеркивает важность основных профилактических мер в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ранее Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов. Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

Также Фокус писал о разработке защиты от комаров с эффективностью в 95%. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.