Колумб оправдан. Доказано: исследователь не завозил в Америку сифилис и другие болезни (фото)
Новое исследование предполагает, что инфекции, подобные сифилису, на самом деле свирепствовали здесь около 2000 лет назад.
Итальянского исследователя Христофора Колумба исторически обвиняли в том, что именно он завез в Америку различные болезни, в том числе и сифилис. Спустя сотни лет ученым наконец-то удалось оправдать мореплавателя — он не имеет никакого отношения к распространению болезней, пишет Daily Mail.
Первое начало эпидемии сифилиса в Европе было зарегистрировано в конце 15 века, а потому многие ведущие историки считают, что причиной вспышки стал Колумб, когда ступил на континент. Однако в новом исследовании команде Цюрихского и Базельского университетов удалось реабилитировать исследователя — болезни были на континенте и ранее.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В ходе исследования ученые изучили кости четырех человек, умерших в прибрежном районе Санта-Катарина в Бразилии тысячи лет назад. В останках также были обнаружены патогены, имевшие признаки сифилис-подобного заболевания, которое, вероятно, вызывало язвы во рту и боли в голенях. Ученые также провели анализ ДНК и подтвердили, что древняя сифилис-подобная болезнь, известная как трепонематоз, существовала в Бразилии более чем за 2000 лет до того, как на континент ступила нога Колумба.
Известно, что при отсутствии должного лечения это заболевание может привести к обезображивающим поражениям, деформации костей, хрящей и кожи. Все это вместе может быть болезненным и даже привести к инвалидности.
По словам соавтор исследования, научного сотрудника Базельского университета Кертту Махандера, проблема заключается в том, что этот тип заболевания не передается половым путем, а потому происхождение сифилиса все еще остается загадкой для ученых.
Отметим, что кости, изученные в исследовании, были раскопаны на археологическом участке Хабутикабейра II и изучаются с 2016 года. В общей сложности ученые исследовали 37 из 99 образцов и обнаружили от 7 до 133 положительных результатов на заболевание из семейства Treponema.
Соавтор исследования Верена Шюнеманн из Цюрихского университета отмечает, увы, их работа не смогла пролить свет на возникновение сифилиса, однако ученым фактически удалось восстановить репутацию Колумба и доказать, что трепонематозы вовсе не были чужды американским жителям.
Сифилис — лишь одно из немногих заболеваний в списке трепонемных болезней, к которым также относятся и другие инфекции, вызывающие инфекции полости рта и кожи. До этого момента ученым не удавалось обнаружить никаких доказательств того, что подобные венерические заболевания существовали до эпидемии в Европе в 1492 году.
Однако результаты нового исследования показывают, что трепонемные заболевания, вероятно, распространились по всему миру еще до того, как кто-либо отправился в Америку. Авторы исследования также отмечают, что их работа может пролить свет на то, как древнее население Земли процветало и решало проблемы со здоровьем, способные вызвать такие проблемы.
Также авторы исследования полагают, что их результаты в дальнейшем могут помочь раскрыть происхождение сифилиса и в конечном итоге объяснить историю возникновения всех трепонем в мире.
Ранее Фокус писал о том, где на самом деле родился Христофор Колумб: ученые приблизились к разгадке этой тайны.