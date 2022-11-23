Где на самом деле родился Христофор Колумб: ученые приблизились к разгадке этой тайны

Испанские исследователи открыли гробницу 15-го века, чтобы проверить теорию о происхождении знаменитого мореплавателя.

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Сейчас считается, что Христофор Колумб, который открыл Америку для европейцев в 1492 году, родился в Италии в 1451 году. Но некоторые ученые настаивают на том, что этот мореплаватель на самом деле родился в Испании. Новое исследование испанских ученых призвано поставить точку в этих спорах, пишет The Guardian.

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Испанские ученые открыли гробницу священнослужителя 15-го века и эксгумировали его кости, чтобы проверить теорию о том, что Христофор Колумб родился в Галисии, регионе на северо-западе Испании, а не в Генуе, которая была столицей Генуэзской республики (государство, существовавшее с конца 11 века по конец 18 века на северо-западе Италии).

Некоторые ученые считают, что Колумб мог родиться либо в Галисии, Каталонии, или Валенсии, регионах современной Испании, хотя есть и те, которые утверждают, что он родился в Португалии. Но общепринятая теория гласит о том, что этот мореплаватель был именно итальянцем.

Группа испанских археологов и антропологов открыли гробницу в церкви Сан-Мартин-де-Собран в галисийском городе Вильягарсия-де-Ароса. В этой гробнице был похоронен местный дворянин и священнослужитель Иоанн Мариньо де Сотомайор, который как предполагают местные ученые возможно, был двоюродным братом Колумба.

Ученые извлекли ДНК из семи фрагментов костей, и теперь хотят сопоставить эти данные с образцами ДНК, которые были взяты из останков Колумба, его брата и сына. Хотя образцы ДНК были собраны из останков Колумба еще в период с 2004 по 2005 год, ученым пришлось ждать столько лет, пока будет разработана технология, необходимая для надлежащего анализа, чтобы определить истинное происхождение Колумба. Ученые также собрали образцы ДНК из останков других людей, которые покоятся в другой местной церкви и эти люди считаются также возможными родственниками мореплавателя.

[ + – ] Возможный посмертный портрет кисти Себастьяно дель Пьомбо (1519). Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США) Фото: Wikipedia

Испанские ученые, которые поддерживают идею об испанском происхождении Колумба, указывают на то, что фамилия Колон (испанская интерпретация фамилии Колумб) очень распространена в Галисии. Они даже высказывают предположение, что под именем Христофор Колумб скрывался местный дворянин Педро Альварес де Сотомайор.

"Наши данные указывают на то, что Колумб все же родился в Италии, но, чтобы точно в этом убедится нужно провести новый анализ его останков и сравнить эти данные с собранными ДНК у его возможных родственников. Нужно закрыть этот вопрос навсегда и поставить точку в спорах между учеными", — говорит Хосе Антонио Лоренте из Университета Гранады, Испания.

[ + – ] Высадка Колумба в Америке. Художник Д. Вандерлин. Фото: Wikipedia

Христофор Колумб умер в Испании в 1506 году, прожив 54 года. Изначально его похоронили в испанском городе Севилья. Но согласно его завещанию, затем его останки были перевезены в 1542 году на остров Эспаньола (так в прошлом называли остров Гаити, где сейчас находятся две страны – Гаити и Доминиканская республика). После этого в конце 18 века останки Колумба перезахоронили в соборе Гаваны, Кубы. Но после того, как испанцы проиграли войну США и те забрали Кубу себе, останки мореплавателя в 1898 году снова перевезли в Севилью.

За свою не очень продолжительную жизнь Колумб осуществил 4 плавания к берегам Нового Света, как тогда называли Америку. Хотя на самом деле Колумб искал западный путь в Индию и только потом стало известно, что он открыл новый континент.

Кстати уже известно, что Колумб все же не первым открыл Америку и до него это сделали викинги. Но из-за того, что эта информация была не известна за пределами Скандинавии, титул первооткрывателя Америки на несколько столетий закрепился за Колумбом.

Фокус уже писал о том, что еще за 150 лет до плаваний Колумба, итальянские моряки все же знали о существовании Америки.

Что касается древних захоронений, то как уже писал Фокус, ученые считают, что в Древнем Египте тела мумифицировали вовсе не для того, чтобы их сохранить.