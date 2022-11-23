Де насправді народився Христофор Колумб: вчені наблизилися до розгадки цієї таємниці

Іспанські дослідники відкрили гробницю 15 століття, щоб перевірити теорію про походження знаменитого мореплавця.

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Наразі вважається, що Христофор Колумб, який відкрив Америку для європейців у 1492 році, народився в Італії у 1451 році. Але деякі вчені наполягають на тому, що цей мореплавець насправді народився в Іспанії. Нове дослідження іспанських учених покликане поставити крапку у цих суперечках, пише The Guardian.

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Іспанські вчені відкрили гробницю священнослужителя 15-го століття і ексгумували його кістки, щоб перевірити теорію про те, що Христофор Колумб народився в Галісії, регіоні на північному заході Іспанії, а не в Генуї, яка була столицею Генуезької республіки (держава з кінця 11 століття до кінця 18 століття північному заході Італії).

Деякі вчені вважають, що Колумб міг народитися або в Галісії, Каталонії або Валенсії, регіонах сучасної Іспанії, хоча є й ті, які стверджують, що він народився в Португалії. Але загальноприйнята теорія свідчить, що цей мореплавець був саме італійцем.

Група іспанських археологів та антропологів відкрили гробницю у церкві Сан-Мартін-де-Собран у галісійському місті Вільягарсія-де-Ароса. У цій гробниці похований місцевий дворянин і священнослужитель Іоанн Маріньо де Сотомайор, який, як припускають місцеві вчені, можливо, був двоюрідним братом Колумба.

Вчені витягли ДНК із семи фрагментів кісток, і тепер хочуть зіставити ці дані зі зразками ДНК, які взяті з останків Колумба, його брата та сина. Хоча зразки ДНК зібрані з останків Колумба ще в період з 2004 по 2005 рік, ученим довелося чекати стільки років, доки розроблять технологію, необхідну для належного аналізу, щоб визначити справжнє походження Колумба. Вчені також зібрали зразки ДНК з останків інших людей, які лежать в іншій місцевій церкві і ці люди вважаються також можливими родичами мореплавця.

[ + – ] Можливий посмертний портрет пензля Себастьяно дель Пьомбо (1519). Метрополітен-музей (Нью-Йорк, США) Фото: Wikipedia

Іспанські вчені, які підтримують ідею про іспанське походження Колумба, вказують на те, що прізвище Колон (іспанська інтерпретація прізвища Колумб) дуже поширене в Галісії. Вони навіть висловлюють припущення, що під назвою Христофор Колумб переховувався місцевий дворянин Педро Альварес де Сотомайор.

"Наші дані вказують на те, що Колумб все ж таки народився в Італії, але щоб точно в цьому переконається потрібно провести новий аналіз його останків і порівняти ці дані із зібраними ДНК у його можливих родичів. Потрібно закрити це питання назавжди і поставити крапку в суперечках між вченими", — каже Хосе Антоніо Лоренте з Університету Гранади, Іспанія.

[ + – ] Висаджування Колумба в Америці. Художник Д. Вандерлен Фото: Wikipedia

Христофор Колумб помер в Іспанії у 1506 році, проживши 54 роки. Спочатку його поховали в іспанському місті Севілья. Але згідно з його заповітом, потім його останки були перевезені в 1542 на острів Еспаньола (так у минулому називали острів Гаїті, де зараз знаходяться дві країни — Гаїті і Домініканська республіка). Після цього наприкінці 18 століття останки Колумба перепоховали у соборі Гавани, Куби. Але після того, як іспанці програли війну США і ті забрали Кубу собі, останки мореплавця в 1898 знову перевезли в Севілью.

За своє не дуже тривале життя Колумб здійснив чотири плавання до берегів Нового Світу, як тоді називали Америку. Хоча насправді Колумб шукав західний шлях до Індії, і тільки потім стало відомо, що він відкрив новий континент.

До речі вже відомо, що Колумб все ж таки не першим відкрив Америку і до нього це зробили вікінги. Але через те, що ця інформація була не відома за межами Скандинавії, титул першовідкривача Америки на кілька століть закріпився за Колумбом.

Фокус вже писав про те, що ще за 150 років до плавань Колумба, італійські моряки все ж таки знали про існування Америки.

Що стосується стародавніх поховань, то як уже писав Фокус, вчені вважають, що в Стародавньому Єгипті тіла муміфікували зовсім не для того, щоб їх зберегти.