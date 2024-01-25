Колумб оправдан. Доказано: исследователь не завозил в Америку сифилис и другие болезни (фото)

Новое исследование предполагает, что инфекции, подобные сифилису, на самом деле свирепствовали здесь около 2000 лет назад.

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Итальянского исследователя Христофора Колумба исторически обвиняли в том, что именно он завез в Америку различные болезни, в том числе и сифилис. Спустя сотни лет ученым наконец-то удалось оправдать мореплавателя — он не имеет никакого отношения к распространению болезней, пишет Daily Mail.

Первое начало эпидемии сифилиса в Европе было зарегистрировано в конце 15 века, а потому многие ведущие историки считают, что причиной вспышки стал Колумб, когда ступил на континент. Однако в новом исследовании команде Цюрихского и Базельского университетов удалось реабилитировать исследователя — болезни были на континенте и ранее.

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В ходе исследования ученые изучили кости четырех человек, умерших в прибрежном районе Санта-Катарина в Бразилии тысячи лет назад. В останках также были обнаружены патогены, имевшие признаки сифилис-подобного заболевания, которое, вероятно, вызывало язвы во рту и боли в голенях. Ученые также провели анализ ДНК и подтвердили, что древняя сифилис-подобная болезнь, известная как трепонематоз, существовала в Бразилии более чем за 2000 лет до того, как на континент ступила нога Колумба.

Известно, что при отсутствии должного лечения это заболевание может привести к обезображивающим поражениям, деформации костей, хрящей и кожи. Все это вместе может быть болезненным и даже привести к инвалидности.

Археологи обнаружили возбудителей сифилисоподобных заболеваний на останках четырех человек в Бразилии Фото: Nature

По словам соавтор исследования, научного сотрудника Базельского университета Кертту Махандера, проблема заключается в том, что этот тип заболевания не передается половым путем, а потому происхождение сифилиса все еще остается загадкой для ученых.

Отметим, что кости, изученные в исследовании, были раскопаны на археологическом участке Хабутикабейра II и изучаются с 2016 года. В общей сложности ученые исследовали 37 из 99 образцов и обнаружили от 7 до 133 положительных результатов на заболевание из семейства Treponema.

Исследователи обнаружили, что из 99 образцов 37 содержали сифилисоподобные заболевания Фото: Nature

Соавтор исследования Верена Шюнеманн из Цюрихского университета отмечает, увы, их работа не смогла пролить свет на возникновение сифилиса, однако ученым фактически удалось восстановить репутацию Колумба и доказать, что трепонематозы вовсе не были чужды американским жителям.

Сифилис — лишь одно из немногих заболеваний в списке трепонемных болезней, к которым также относятся и другие инфекции, вызывающие инфекции полости рта и кожи. До этого момента ученым не удавалось обнаружить никаких доказательств того, что подобные венерические заболевания существовали до эпидемии в Европе в 1492 году.

(Слева) Карта, показывающая расположение археологического памятника Хабутикабейра II (Справа) Эволюционная модель, показывающая вероятные штаммы болезни Фото: Nature

Однако результаты нового исследования показывают, что трепонемные заболевания, вероятно, распространились по всему миру еще до того, как кто-либо отправился в Америку. Авторы исследования также отмечают, что их работа может пролить свет на то, как древнее население Земли процветало и решало проблемы со здоровьем, способные вызвать такие проблемы.

Также авторы исследования полагают, что их результаты в дальнейшем могут помочь раскрыть происхождение сифилиса и в конечном итоге объяснить историю возникновения всех трепонем в мире.

Ранее Фокус писал о том, где на самом деле родился Христофор Колумб: ученые приблизились к разгадке этой тайны.