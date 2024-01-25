Колумб виправданий. Доведено: дослідник не завозив до Америки сифіліс та інші хвороби (фото)
Нове дослідження припускає, що інфекції, подібні до сифілісу, насправді лютували тут близько 2000 років тому.
Італійського дослідника Христофора Колумба історично звинувачували в тому, що саме він завіз до Америки різноманітні хвороби, зокрема й сифіліс. Через сотні років вченим нарешті вдалося виправдати мореплавця — він не має жодного стосунку до поширення хвороб, пише Daily Mail.
Перший початок епідемії сифілісу в Європі було зареєстровано наприкінці 15 століття, а тому багато провідних істориків вважають, що причиною спалаху став Колумб, коли ступив на континент. Однак у новому дослідженні команді Цюрихського та Базельського університетів вдалося реабілітувати дослідника — хвороби були на континенті й раніше.
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Під час дослідження вчені вивчили кістки чотирьох людей, які померли в прибережному районі Санта-Катаріна в Бразилії тисячі років тому. В останках також було виявлено патогени, які мали ознаки сифілісоподібного захворювання, що, імовірно, спричиняло виразки в роті та болі в гомілках. Вчені також провели аналіз ДНК і підтвердили, що давня сифілісоподібна хвороба, відома як трепонематоз, існувала в Бразилії більш ніж за 2000 років до того, як на континент ступила нога Колумба.
Відомо, що за відсутності належного лікування це захворювання може призвести до спотворювальних уражень, деформації кісток, хрящів і шкіри. Усе це разом може бути болісним і навіть призвести до інвалідності.
За словами співавторки дослідження, наукового співробітника Базельського університету Кертту Махандера, проблема полягає в тому, що цей тип захворювання не передається статевим шляхом, а тому походження сифілісу все ще залишається загадкою для вчених.
Зазначимо, що кістки, вивчені в дослідженні, було розкопано на археологічній ділянці Хабутікабейра II, їх вивчають із 2016 року. Загалом учені досліджували 37 із 99 зразків і виявили від 7 до 133 позитивних результатів на захворювання із сімейства Treponema.
Співавторка дослідження Верена Шюнеманн із Цюрихського університету зазначає, на жаль, їхня робота не змогла пролити світло на виникнення сифілісу, проте вченим фактично вдалося відновити репутацію Колумба і довести, що трепонематози зовсім не були чужими американським жителям.
Сифіліс — лише одне з небагатьох захворювань у списку трепонемних хвороб, до яких також відносяться й інші інфекції, що викликають інфекції порожнини рота і шкіри. До цього моменту вченим не вдавалося виявити жодних доказів того, що подібні венеричні захворювання існували до епідемії в Європі 1492 року.
Однак результати нового дослідження показують, що трепонемні захворювання, ймовірно, поширилися по всьому світу ще до того, як будь-хто вирушив до Америки. Автори дослідження також зазначають, що їхня робота може пролити світло на те, як стародавнє населення Землі процвітало і розв'язувало проблеми зі здоров'ям, здатні викликати такі проблеми.
Також автори дослідження вважають, що їхні результати надалі можуть допомогти розкрити походження сифілісу і в кінцевому підсумку пояснити історію виникнення всіх трепонем у світі.
Раніше Фокус писав про те, де насправді народився Христофор Колумб: вчені наблизилися до розгадки цієї таємниці.