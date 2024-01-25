Природа взбунтовалась. 12 вихрей сошлись воедино и натрусили 90 см снега: метеорологи удивлены (видео)

Исследователи зафиксировали "дикое" погодное явление над озером Мичиган после того, как недавний шторм обрушил в некоторых регионах до 90 см снега.

Более дюжины холодных канадских вихрей, также известных как мезовихри, направились на юг, создав снежную полосу, которая извивалась над водоемом. Радар показал вихри, кружащиеся над озером Мичиган и обрушившие лавину "снежного эффекта озера" на части северной границы США, пишет Daily Mail.

Этот "дикий" погодный феномен буквально поставил в тупик метеорологов. Известно, что такого рода снег над озером возникает, когда холодный воздух проходит над незамерзшим и относительно теплым водоемом, передавая тепло и влагу в самые низшие части земной атмосферы.

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Воздух поднимается в результате чего облака формируются и превращаются в узкую полосу, подобную машине для производства снега: каждый час появляется от 5 до 8 сантиметров снега. Отметим, что феномен на озере Мичиган привел к образованию 90 см снега в некоторых регионах — местные метеорологи в один голос заявили, что не видели ничего подобного ранее.

Радар показывает вихри, кружащиеся над озером Мичиган, обрушивающие лавину "снежного эффекта озера" Фото: Twitter

Невероятный снежный поток буквально закопал дороги и парализовал движение транспорта. Причем контраст в количестве снега был невероятным, например: в Мичиган-Сити (штат Индиана) выпало около 90 см снега, тогда как в городе, расположенном всего в получасе езды от него, Саут-Бенде, выпало лишь 15 см осадков.

По словам Национальной метеорологической службы (NWS), основной причиной метели стал "снег с эффектом озера", который, к слову, является весьма распространенным в районе Великих озер осенью и зимой. Впрочем, исследователи признают, что данное событие было особенным — крупнейшим с тех пор, как метеостанции в этом регионе начали вести учет в 1948 году.

Американские метеорологи были поражены необычными радиолокационными изображениями урагана: на видео можно наблюдать непрерывную, длинную и переплетенную цепочку мезовихрей. По словам метеоролога Райана Морска, это было "невероятное зрелище", за которым им с коллегами посчастливилось наблюдать.

Метеоролог из Университета Пердью Робин Танамачи считает, что "дикое явление" было вызвано сходящимися ветрами, которые были направлены под углом и вели себя, как будто "две руки потирают веревку теста". Исследовательница считает, что именно углы фактически создали серию вихрей, ответственных за невероятное количество осадков.

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