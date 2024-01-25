Ариэль с хвостом и усами: шестиногой "русалке" успешно удалили лишние конечности (фото)

Две дополнительные конечности кокер-спаниеля слились вместе, образовав "хвост русалки", но медики смогли их удалить без вреда животному.

Щенок кокер-спаниеля родился со множественными врожденными дефектами и был брошен владельцами в возрасте всего 11 недель. Среди врожденных дефектов животного также были две дополнительные задние конечности, которые срослись и образовали нечто вроде "хвоста русалки", пишет IFLScience.

К счастью, щенка спасли и назвали Ариэль в честь русалки. Теперь она успешно перенесла операцию, в результате которой врачи удалили две лишние конечности. По словам основателя и менеджера Greenacres Rescue Майки Лоулора, наличие двух тазобедренных суставов с одной стороны не позволили тазу сформироваться должным образом. В результате нормальная задняя правая нога животного почти не имела мешечного тонуса.

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Ариэль была обнаружена на автостоянке супермаркета в Уэльсе в октябре 2023 года. Ветеринары предполагают, что ее выбросили в возрасте около 11 недель. После того как животное спасли, его доставили к ветеринару, где также была обнаружена дополнительная вульва, две дополнительные сросшиеся ноги, компьютерная томография также показала, что у щенка отсутствует правая почка.

Ариэль после операции Фото: Greenacres Rescue

Тогда ветеринары подумали, что сросшиеся ноги собаки напоминают хвост русалки — отсюда и появилось имя. Впоследствии оказалось, что дополнительные ноги животного не функциональны, а потому потребовалась операция.

Изначально был объявлен сбор на операцию — в общей сложности удалось собрать 19 000 долларов, после этого операция была успешно проведена. По словам исследователей из Бристольского университета, сложность процедуры заключалась в том, что для ее проведения требовался широкий круг специалистов, в том числе хирургов, а также радиологов и анестезиологов.

Перед операцией исследователи опасались, что заднюю лапу Ариэль придется удалить, но, к счастью, этого не потребовалось. Хирургам удалось не задеть важных нервов и кровеносных сосудов в задних конечностях, а потому задняя нога Ариэль осталась максимально функциональной.

Хирурги удалили дополнительные сросшиеся ноги Ариэль Фото: Greenacres Rescue

Следующим шагом станет реабилитация, однако ветеринары отмечают, что щенок, похоже, чувствует себя хорошо. Уже на следующий день после операции она смогла встать, а также гуляла, ела и пила, что является хорошим признаком. Кроме того, у животного не обнаружили никаких дополнительных инфекций, а потому врачи не сомневаются в ее скором выздоровлении.

В дальнейшем ученые будут работать над тем, чтобы нарастить мышечную массу и силу правой задней лапы Ариэль, тогда в дальнейшем она сможет нормально передвигаться.

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