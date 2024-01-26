Странный утконос. Аппарат NASA обнаружил признаки активности на спутнике Юпитера Европе (фото)

Изображения аппарата "Юнона" указывают на возможные доказательства недавней поверхностной активности на ледяном спутнике газового гиганта.

Космический аппарат "Юнона" еще в 2022 году совершил близкий облет ледяного спутника Юпитера Европы. В результате он обнаружил потенциальный намек то, то на ледяном спутнике сейчас происходит поверхностная активность. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале JGR Planets, которые провели тщательный анализ изображений Европы, пишет Space.

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Один из приборов космического аппарата "Юнона" под названием Stellar Reference Unit (SRU) способен делать изображения с высоким разрешением спутников Юпитера, когда те освещены сиянием газового гиганта или рассеянным планетой солнечным светом. Именно такие изображения были получены во время близкого облета Европы.

Ученые изучили одно из изображений, на котором виден участок на поверхности Европы странной формы размером 37 на 67 километров. По форме он напоминает утконоса. По словам ученых, у этого участка есть "тело" на севере и "клюв" на юге. Оба участка соединены трещиной, напоминающей "шею", и в них находятся большие ледяные глыбы, каждая размером примерно 1 км.

Ученые изучили одно из изображений, на котором виден участок на поверхности Европы странной формы размером 37 на 67 километров. По форме он напоминает утконоса Фото: NASA

Ученые сравнили этот снимок с фотографией, сделанной аппаратом "Галилео" (он изучал Юпитер с 1995 по 2003 год) и пришли к выводу, что в южной части "утконоса" произошли изменения. То есть за 20 лет на Европе, вероятно, произошли поверхностные изменения. Но не все ученые согласны с такими выводами, и считают, что доказательна изменений на поверхности спутника не являются убедительными из-за различий в качестве изображений.

В то еж время авторы исследования, указывают на то, что на снимке "Юноны" находятся отложения с низким альбедо, которые могут быть связаны с подземной жидкой водой. Эти темные пятна могут быть связаны с водяными выбросами, которые, как предполагается, извергаются на Европе из ее подземного океана.

Европа - спутник Юпитера Фото: NASA

Хотя продолжаются споры относительно того, происходят ли изменения на поверхности Европы или нет, изучаемый "утконос" представляет собой отличную цель для исследования будущими космическими аппаратами.

Europa Clipper от NASA и JUICE от Европейского космического агентства, возможно, смогут найти подтверждения современной поверхностной активности на Европе. Космический аппарат JUICE отправился к Юпитеру в апреле прошлого года и прибудет к газовому гиганту в декабре 2031 года. А Europa Clipper отправится к спутникам Юпитера 6 октября этого года.

Как уже писал Фокус, маленький японский луноход сделал первую фотографию посадочного модуля SLIM на Луне, который хотя и приземлился на спутнике Земли, но оказалось, не совсем удачно.

Также Фокус писал о том, что на Марсе вышел из строя вертолет Ingenuity, который смог выполнить почти за 3 года 72 полета над поверхностью Красной планеты. В результате эта историческая миссия завершилась.