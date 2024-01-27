Больше, чем родственники: анализ ДНК раскрыл древние минойские брачные обычаи

Ученые обнаружили, что минойцы имели нестандартные брачные традиции, а именно часто связывали свою жизнь с двоюродными братьями или сестрами. Об этом исследователи узнали после анализа ДНК минойцев, которые жили в XVI веке до н. э.

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка углубились в ДНК древних минойцев, открыв удивительные сведения об их брачных практиках в бронзовом веке. Оказывается, жители острова Крит имели уникальный подход к выбору спутника жизни: они часто женились на своих двоюродных братьях и сестрах, пишет GreekReporter.

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Ведущий автор проекта Эйрини Скуртаниоти (Eirini Skourtanioti) выразила свое удивление, заявив: "Сейчас опубликовано более тысячи древних геномов из разных регионов мира, но, похоже, такой строгой системы родственных браков не существовало больше нигде в древнем мире".

Открытие бросает вызов предвзятым представлениям о древних обществах и создает многочисленные вопросы о минойской культуре.

Крит, родина минойского общества, был известен своими сложными ритуалами и устоявшимися правилами, регулирующими различные аспекты жизни, включая брак. Исследование сосредоточилось на ДНК людей из микенской деревни, датируемой XVI веком до н. э. Изучив останки в могиле перед домом, исследователи смогли построить генеалогическое дерево, что дало уникальный взгляд на родственные связи жителей деревни.

Филипп Стокхаммер, профессор археологии, объяснил, что целью исследования было понять, как генетически родственные лица были похоронены вместе, и раскрыть информацию о структуре общества. Анализ выявил удивительную близость родства между членами семьи, в частности, разрешение на браки между двоюродными братьями и сестрами.

В историческом контексте это открытие выдающееся. Стокхаммер отметил: "Люди имеют тысячи геномов предков, и вряд ли есть какие-то доказательства того, что в прошлом в обществах существовали браки между двоюродными братьями и сестрами". Распространенность таких браков среди древних минойцев бросает вызов нашему пониманию древних социальных практик.

Стокхаммер предложил простое объяснение этого явления, подчеркнув уникальные обстоятельства минойского общества. В отличие от других частей Европы бронзового века, где женщины часто мигрировали, чтобы выйти замуж, ограниченность сельскохозяйственного пространства в Греции стимулировала минойцев держать ресурсы в семье. Сосредоточенность на выращивании винограда и оливок для производства оливкового масла требовала долговременной привязанности к определенным местам. Браки в семье обеспечивали непрерывность в управлении ресурсами.

Исследование показало, что половина древнеминойских браков заключалась между двоюродными братьями и сестрами, что свидетельствует о сознательной и распространенной практике, а не о простом стечении обстоятельств.

Исследователь подытожил: "Имея эти знания, мы фактически вынуждены переосмыслить социальную организацию этого периода и общества, которые стояли за этими удивительными произведениями искусства и архитектуры. Это общество, в котором мы имеем письменные записи о дворцовой администрации. Но теперь мы можем сказать что-то и об обычных людях".

Это исследование демонстрирует уникальные брачные практики древних минойцев, бросая вызов нашему пониманию древних обществ и побуждая к переоценке их социальных структур. Удивительная распространенность браков между двоюродными братьями и сестрами среди минойцев отражает их стратегический подход к сохранению ресурсов в семье, открывая новую главу в изучении этой увлекательной цивилизации.

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