Первая украинка побывала в космосе: как прошла миссия Galactic 06 (видео)

Лина Бороздина стала первой уроженкой Украины, которая смогла побывать в околоземном пространстве.

Компания Virgin Galactic отправила в суборбитальный полет 4 космических туристов, среди которых была уроженка Одессы Лина Бороздина. Она стала первой украинкой, которая побывала в космосе, пишет Space.

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Компания Virgin Galactic успешно завершила свою шестую туристическую миссию в космос под названием Galactic 06. 4 космических туриста отправились вечером 26 января на борту космического самолета VSS Unity в суборбитальное пространство на высоту примерно 85 км. Через 90 минут полет завершился, и все пассажиры благополучно вернулись обратно на Землю.

Компания Virgin Galactic отправила в суборбитальный полет 4 космических туристов, среди которых была уроженка Одессы Лина Бороздина

Старт и приземление космического самолета VSS Unity состоялись с космодрома "Америка", расположенного в штате Нью-Мексико, США. В воздух самолет с космическими туристами поднял самолет-носитель VMS Eve. На высоте примерно 13 700 метров VSS Unity отделился от носителя и улетел в суборбитальное пространство. Хотя многие учены настаивают, что граница космоса начинается на высоте 100 км, другие считают, что она находится уже на высоте 80 км. Поэтому миссию Galactic 06 можно считать в какой-то мере полетом в космос, хотя если точнее, что это все же суборбитальное пространство.

В любом случае все четыре космических туриста испытали несколько минут невесомости и смогли увидеть Землю на фоне черноты космоса. Этими туристами были Франц Хайдер, Нил Корнсвит и Роби Вон, а также Лина Бороздина. Последняя стала первой украинкой, которая побывала в космосе. Он сейчас живет в США, занимается научными исследованиями в области химии, но родилась в Одессе.

Миссия Galactic 06 стала первым туристическим полетом для компании Virgin Galactic в этом году. Что касается космического самолета VSS Unity, то для него это был один из последних полетов. Согласно заявлению Virgin Galactic, в ближайшем будущем этот космоплан будет заменен на другой самолет – Delta. Планируется испытать этот самолет уже в следующем году, и чтобы он уже начал выполнять коммерческие рейсы в космос также в 2025 году.

Лина Бороздина стала первой украинкой, которая побывала в космосе. Он сейчас живет в США, занимается научными исследованиями в области химии, но родилась в Одессе Фото: Instagram

Сейчас стоимость полета на борту VSS Unity составляет 450 000 долларов. Хотя компания Virgin Galactic начала бронировать места на космоплане еще несколько лет назад и тогда билеты стоили от 200 000 долларов. Сколько заплатили за возможность увидеть Земли из космоса участники миссии Galactic 06 неизвестно.

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