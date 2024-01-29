Солнце исчезнет для 32 млн человек: почему солнечное затмение в этом году особенное (фото)

Ученые называют это полное солнечное затмение одним из крупнейших астрономических событий десятилетия.

Полное солнечное затмение, когда Луна полностью закроет собой Солнце, произойдет 8 апреля 2024 года. В это время днем в течение 4 минут Солнце не смогут видеть примерно 32 млн человек, которые живут в Северной Америке. Ученые называют это полное солнечное затмение одним из крупнейших астрономических событий десятилетия, пишет Daily Mail.

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По словам Грега Брауна, астронома из Гринвичской королевской обсерватории, Великобритания, для жителей части Северной Америки 8 апреля 2024 года выпадет лучший шанс увидеть полное солнечное затмение в этом десятилетии. К сожалению, в других регионах мира полное солнечное затмение видно не будет.

По словам Брауна, полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут, хотя в это же время жители Северной Америки смогут также увидеть частичное солнечное затмение.

Розовая линия в центре показывает регионы, где 8 апреля будет видно полносе солнечное затмение. Остальными цветами показаны регионы, где будет видно частичное солнечное затмение Фото: Daily Mail

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна и Солнце находятся в идеальном положении друг напротив в друга, при этом Луна находится между Землей и Солнцем. Орбита Луны не круглая, а эллиптическая, поэтому Луна то приближается к Земле, то удаляется от нее. 8 апреля Луна окажется ближе всего к нашей планете, а потому будет выглядеть такой огромной, что затмит собой Солнце.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна и Солнце находятся в идеальном положении друг напротив в друга, при этом Луна находится между Землей и Солнцем Фото: Daily Mail

Что касается частичного солнечного затмения, то оно происходит, когда с точки зрения Земли центр Луны находится немного выше или немного ниже центра Солнца. Частичное солнечное затмение 8 апреля смогут увидеть в некоторых странах Западной Европы.

Когда Луна и Солнце находятся в идеальном расположении друг напротив друга, также может возникнуть кольцеобразное солнечное затмение. В этом случае Луна не полностью закрывает собой Солнце и вокруг черного диска Луны видно кольцо яркого солнечного света. Кстати, во время такого затмения Луна не находится очень близко к Земле.

Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут, хотя в это же время жители Северной Америки смогут также увидеть частичное солнечное затмение Фото: Daily Mail

Следующее солнечное затмение после 8 апреля будет кольцеобразным и возникнет 2 октября, 2024 года. Но это затмение можно будет увидеть только с южных оконечностей Аргентины и Чили, а также в юго-восточной части Тихого океана.

В других частях Южной Америки, включая Бразилию, Эквадор, Парагвай и Перу, а также на юге Тихого океана, включая Новую Зеландию, в этот день должно произойти частичное солнечное затмение.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы зафиксировали на Солнце событие, которое происходит очень редко. Дело в том, что почти одновременно на Солнце возникли две мощные солнечные вспышки.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали новую фотографию галактики NGC 4753, которая имеет очень странную форму. Это результат космической катастрофы.