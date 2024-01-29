Космическая загадка. Двигается ли Солнце внутри Солнечной системы: ответ может удивить

На этот вопрос существует сразу два ответа: и да, и нет.

Известно, что все планеты Солнечной системы меняют свое положение, когда вращаются вокруг Солнца. Но двигается ли само Солнце внутри Солнечной системы? На этот вопрос у ученых есть ответ, пишет Space.

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Движение Солнца

Солнце нельзя назвать звездой, которая просто "висит" в космосе посреди Солнечной системы. Как и все остальные звезды в Млечном Пути Солнце вращается вокруг ядра нашей галактики со скоростью 720 тысяч км/час. Вместе с Солнцем такое же путешествие совершают и все объекты Солнечной системы, в том числе и Земля.

В течение дня мы можем наблюдать движение Солнца по небу, но это является результатом того, что наша планета вращается вокруг своей оси, а не потому, что Солнце действительно перемещается по Солнечной системе. В течение года положение Солнца на небе также меняется, но это результат того, что Земля имеет наклон оси или потому, что наша планета имеет эллиптическую орбиту и иногда приближается к нашей звезде. Как известно, за 1 год Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Самый короткий год в Солнечной системе имеет Меркурий. Он соответствует 88 земным дням. Самый длинный год имеет Нептун – почти 165 земных лет.

Двигается ли Солнце внутри Солнечной системы?

Но двигается ли Солнце внутри Солнечной системы? По словам астрономов, Солнце действительно меняет положение внутри Солнечной системы, хотя и на небольшую величину. На самом деле это колебания Солнца, и они возникают из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы.

Солнце действительно меняет положение внутри Солнечной системы, хотя и на небольшую величину. На самом деле это колебания Солнца, и они возникают из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы Фото: space.com

По словам Патрика Антолина из Университета Нортумбрии, Англия, Солнце не совсем статично, и двигается в виде колебательных движений. Даже если одно тело с массой притягивает другое тело, то первое в свою очередь оказывает гравитационное влияние и само на себя. И это происходит даже если разница в массах двух тел огромная, как в случае с Солнцем и планетами Солнечной системы.

По словам Антолина, Солнце обладает самой сильной гравитацией среди всех тел Солнечной системы, поэтому на звезду не сильно влияет гравитация планет. Технически все планеты Солнечной системы не вращаются вокруг Солнца. Вместо этого звезда и каждая планета вращаются вокруг точки взаимной гравитации, которая называется барицентром. Положение этой точки определяется массами двух тел.

Солнце обладает самой сильной гравитацией среди всех тел Солнечной системы, поэтому на звезду не сильно влияет гравитация планет Фото: Forbes

Поскольку звезды имеют большую массу, чем их планеты, то барицентры расположены глубоко внутри звезд. Если планеты имеют маленькую массу, то барицентр смещается ближе к центру звезды и чем ближе барицентр к центру ядра, тем меньше звезда будет колебаться из-за влияния планет. То есть, планеты с большей массой вызывают большие колебания звезд.

Юпитер отвечает за движения Солнца

Например, на Солнце оказывает такое гравитационное влияние Юпитер, масса которого больше всех масс тел в Солнечной системе. Поэтому Юпитер заставляет Солнце колебаться во время движения по галактике в течение одного юпитерианского года (это 12 земных лет). Но эти колебания очень незначительны и составляют примерно 65 км в час. То есть в какой-то мере Солнце действительно двигается, но не так, как это можно себе представить.

На Солнце оказывает такое гравитационное влияние Юпитер, масса которого больше всех масс тел в Солнечной системе Фото: NASA

Как уже писал Фокус, NASA превратило снимок галактической катастрофы в музыку. Снимок космического телескопа Хаббл ученые превратили в музыку с помощью озвучивания данных.

Еще Альберт Эйнштейн предполагал, что во Вселенной существуют особые проходы, через которые можно практические сразу же переместится в другую часть космоса. Эти проходы получили название червоточины, и авторы нового исследования считают, что знаменитый физик все же был прав и такие проходы существуют, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, возможно, придется переписать всю историю космоса. Астрономы считают, на основании новых наблюдений, что Вселенная не такая старая, как считается.