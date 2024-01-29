Ранняя жизнь на Земле радикально отличалась от нынешней: что говорят ученые

Для появления жизни на Земле нужны были определенные условия и так получилось, что все сложилось, как нужно.

Вся современная жизнь имеет надежную, выносливую и эффективную систему переплетенных химических веществ, которые размножаются сами собой. Эта система возникла из более простой, менее эффективной и более тонкой системы. Но что это была за система? Это центральный вопрос абиогенеза, то есть возникновения жизни из не-жизни. У ученых пока нет точного ответа на этот вопрос, но есть интересные подсказки и гипотезы, которые могут привести к правильному ответу, пишет Universe Today.

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Все белки на Земле состоят всего из 22 аминокислот, которые требуют наличия большого количества органических молекул, то есть основных строительных блоков для жизни. Органические молекулы и даже некоторые аминокислоты были обнаружены в разных частях космоса, начиная от межзвездных газовых облаков и заканчивая метеоритами в Солнечной системе.

Как появились строительные блоки жизни на Земле?

Некоторые гипотезы предполагают, что Земля появилась из протопланетного диска, окружающего молодое Солнце уже с нужными составляющими для появления жизни. Но эти компоненты не смогли пережить стадию первоначального формирования планеты, которая была покрыта горячей лавой и подвергалась бесчисленным столкновениям с каменными обломками.

Поэтому некоторые ученые считают, что органические соединения были доставлены на Землю из космоса, когда планета остыла и затвердела. Хотя и в это время и Земля и другие 7 планет Солнечной системы подвергались постоянным ударам астероидов и комет.

Некоторые гипотезы предполагают, что Земля появилась из протопланетного диска, окружающего молодое Солнце уже с нужными составляющими для появления жизни. Но эти компоненты не смогли пережить стадию первоначального формирования планеты, которая была покрыта горячей лавой и подвергалась бесчисленным столкновениям с каменными обломками Фото: Live Science

Но именно эти удары, как считается, дали шанс появится жизни на Земле. Пресная вода, доставленная кометами, восполнила то, что Земля потеряла во время своего первоначального этапа формирования. Вместе с этой водой на поверхность Земли попали и органические соединения. Ученые считают, что если бы кометы и астероиды падали не так часто на Землю, то на планете не оказалось бы достаточно органических соединений для появления и развития жизни. С другой стороны, если бы таких ударов было очень много, то выделилось бы слишком много тепла, что привело бы к испарению всей воды. И жизнь не смогла бы появиться.

Когда появилась жизнь на Земле?

Но нашей планете повезло и в каком-то месте жизнь все же возникла и закрепилась. Самые ранние неоспоримые свидетельства существования жизни на Земле показывают, что она возникла уже 3,5 млрд лет назад. То есть примерно через 1 млрд лет после появления Земли.

Самая ранняя жизнь на нашей планете, как считают ученые, мало чем отличалась от предшествующих ей химических реакций неживой природы. Поэтому сложно сказать, являются ли более ранние окаменелости свидетельством наличия жизни или это просто какое-то проявление экзотической химии. Хотя существуют гипотезы, что жизнь на Земле на самом деле возникла еще 4,5 млрд лет назад, но эти данные основаны на косвенных доказательствах. В то время на нашей планете были адские условия, поэтому другие гипотезы сдвигают временные рамки появления жизни на 500 млн лет, то есть жизнь в таком случае на Земле возникла 4 млрд лет назад.

Жизнь на Земле появилась в нужный момент

В любом случае, в далеком прошлом произошло нечто удивительное. Случайная группа молекул и химических реакций начали хранить информацию, начали самовоспроизводиться и стали катализировать реакции. Некоторые ученые предполагают, что это произошло в глубоководных гидротермальных источниках, а может быть это произошло в других водоемах.

Случайная группа молекул и химических реакций начали хранить информацию, начали самовоспроизводиться и стали катализировать реакции. Некоторые ученые предполагают, что это произошло в глубоководных гидротермальных источниках Фото: Universe Today

Ученые предполагают, что жизнь на Земле могла возникнуть не один раз, а этот процесс повторялся несколько раз. При этом процесс возникновения жизни мог отличаться. Но самое главное, что как только появились условия для появления жизни на Земле, она появилась. И она радикально отличалась от тех живых организмов, которые существуют сейчас.

Как уже писал Фокус, на Земле найден новый класс жизни, который живет внутри людей. Исследователи обнаружили совершенно новый класс вирусоподобных объектов.

Также Фокус писал о нескольких причинах поверить в существование инопланетян, которые соответствуют научным данным. Верить или не верить в инопланетян – дело каждого. Но это не значит, что они не могут существовать в нашей галактике.