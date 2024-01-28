Топ-6 причин поверить в существование инопланетян, которые соответствуют научным данным

Верить или не верить в инопланетян – дело каждого. Но это не значит, что они не могут существовать в нашей галактике.

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Основные сообщения, которые касаются инопланетян, сейчас можно разделить на две категории. Одни не относятся к науке и основаны на псевдонаучных данных без доказательств. Другие касаются поисков внеземного разума учеными, которые пока не добились успеха. Но есть причины, по которым исследователи продолжают поиск внеземной разумной жизни в нашей галактике. О шести таких причинах пишет IFLScience.

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Каменистые планеты, похожие на Землю, не являются редкостью

В нашей галактике существует от 100 до 400 млрд звезд. И вокруг многих из них вращаются планеты. Как показывают наблюдения за космосом, каменистые планеты являются распространенным явлением. Большинство каменистых планет, которые ученые обнаружили на данный момент, расположены слишком близко к своим звездам, чтобы быть идеальными кандидатами для того, чтобы там была жизнь. Но ученые считают, что подобные планеты существуют и даже если одна из миллиарда таких планет заселена, то это значит, что мы не одиноки во Вселенной.

Ранее появление жизни на Земле

До сих пор точно не известно, как возникла жизнь на нашей планете. По этому поводу существует несколько теорий. Но точно известно, что она возникла очень рано в истории Земли и смогла эволюционировать в технологически развитый вид, то есть человечество. Поэтому технически возможно, что на какой-то другой планете сложились нужные условия для возникновения жизни. И она также прошла долгую эволюцию, чтобы превратится в развитую цивилизацию.

Ученые считают, что если жизнь возникала на Земле, то почему она не может возникнуть на одной из миллиардов планет в нашей галактике? Если жизнь на Земле смогла в течение миллиардов лет эволюционировать, то почему этого не могло произойти на другой планете или планетах?

Как показывают наблюдения за космосом, каменистые планеты являются распространенным явлением Фото: NASA

Жизнь развивается в самых экстремальных условиях на Земле

Жизнь на Земле можно найти в самых негостеприимных для человека местах. Она существует на больших глубинах под высоким давлением, в горячих гидротермальных источниках, в самых засушливых, холодных и соленых местах.

Нет никаких оснований думать, что внеземная жизнь будет менее устойчивой к экстремальным условиям окружающей среды. Поэтому, даже если другие планеты с внеземной жизнь не похожи на Землю, то это не значит, что ее там не может быть. И такая жизнь могла бы эволюционировать в разумных существ.

Неудивительно, что ученые пока не обнаружили признаков внеземной жизни

Ученые уже давно ищут признаки существования инопланетян в нашей галактике, но пока эти поиски не увенчались успехом. Большинство усилий по поиску внеземной жизни за пределами Солнечной системы были бы успешны, если бы инопланетяне находились очень близко, в космических масштабах, к Земле и постоянно посылали нам сообщения.

Но нет никаких оснований ожидать, что даже если существует много развитых внеземных цивилизаций, то они находятся рядом. Методы, способные обнаруживать не очень сильные сигналы от потенциальных инопланетян, приходящие с больших расстояний, появились только в прошлом году. Поэтому неудивительно, что пока ученые ничего не нашли. Ведь не стоит ожидать, что потенциальные инопланетяне живут на каждой каменистой планете.

Но нет никаких оснований ожидать, что даже если существует много развитых внеземных цивилизаций, то они находятся рядом Фото: IFLS

Возможно, ученые используют неправильные методы

Возможно, наша галактика наполнена сигналами от инопланетян, которые общаются между собой. Но ученые пока не настроились на нужную частоту. Хотя это в переносном смысле, но, возможно, и в буквальном. Если высокоразвитые внеземные существа общаются между мирами с помощью лазеров или чего-то, что мы пока не можем себе представить, у нас пока не будет возможности услышать эти сигналы.

Ожидания от космических путешествий основаны на неверных предположениях

Если инопланетяне все же существуют, то почему они до сих пор к нам не прилетели? На этот счет существует несколько предположений. Нужно понимать, что космос огромен, а потому, если инопланетяне не смогли придумать способ перемещения быстрее скорости света, то такие путешествия будут занимать очень много времени. Возможно, межзвездные путешествия также являются очень дорогим занятием, а потому внеземные цивилизации не спешат к нам.

Верить или не верить в инопланетян – это дело каждого. Но это не значит, что они не могут существовать в нашей галактике. Поэтому ученые продолжают свои поиски, которые, возможно, когда-то увенчаются успехом.

Как уже писал Фокус. Ученые считают, что потенциальные инопланетяне могут быть более экзотическими, чем предполагается. Дело в том, что для появления и развития жизни не обязательно нужна вода.