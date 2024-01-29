На Земле найден новый класс жизни: он живет внутри людей

Исследователи обнаружили совершенно новый класс вирусоподобных объектов.

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Изучая колонии микробов, которые живут в каждом человеке, исследователи наткнулись на совершенно новый класс вирусоподобных объектов, пишет ScienceAlert.

"Это настоящее безумие. Чем больше мы ищем, тем больше безумных вещей мы видим", — говорит клеточный биолог из Университета Северной Каролины Марк Пайфер.

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Загадочные частички генетического материала не имеют отношения ни к чем, что живет внутри нас: у них нет обнаруживаемых последовательностей или даже структурных сходств с другими биологическими агентами.

Команда ученых из Стэнфордского университета утверждает, что их новое открытие может быть вовсе не вирусами, а совершенно новой группой объектов в организме человека. Возможно, они смогут заполнить разрыв между простейшими генетическими молекулами и более сложными вирусами.

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"Найденные "обелиски" представляют собой класс разнообразных РНК, которые колонизировались и оставались незамеченными в микробиомах людей во всем мире", — пишут исследователи.

Генетическая последовательность обелисков имеет размер всего около 1000 символов (нуклеотидов). Такая краткость, возможно, и является той причиной, по которой их обнаружили только сейчас.

В рамках исследования команда изучила 5,4 млн наборов данных генетических последовательностей, в которых обнаружила почти 30 тыс. различных обелисков. Они появлялись почти в 10% человеческих микробиомах, которые исследовала команда.

В одном наборе данных обелиски обнаруживались в 50% образцов ротовой полости пациентов. Другие типы обелисков присутствовали в разных частях нашего тела.

Ученые предполагают, что у каждого такого обелиска есть клетка-хозяин, например, удалось выделить одну такую – бактерию Streptococcus sanguinis — распространенный микроб ротовой полости человека.

Кроме того, исследователи выяснили, что обелиски содержат коды нового класса белков. Инструкции по созданию этих белков занимают примерно половину генетического кода обелисков. Исследователи предполагают, что эти странные белки могут участвовать в репликации самих обелисков.

Пока ученые не могут понять воздействие обелисков на своих бактериальных хозяев или способы, с помощью которых они могут распространяться между клетками.

Напомним, ученый случайно обнаружил новый вид "адской курицы" еще неизвестный науке. Исследователь купил окаменелости, пытаясь закончить свой университетский проект, но случайно наткнулся на окаменелости совершенно нового вида.