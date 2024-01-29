Принадлежала неизвестному королю: ученые нашли древнюю нефритовую маску майя (фото)

Исследуя древнюю пирамиду майя, археологи обнаружили нефритовую маску и множество других артефактов. Она изображает бога бури, которому поклонялись майя.

Посреди руин Чочкитаму, малоизвестного археологического памятника майя в Петене, на северо-востоке Гватемалы, команда археологов сделала открытие. Во время раскопок гробницы-пирамиды они наткнулись на нефритовую маску, которая, как полагают, принадлежала ранее неизвестному королю майя, пишет Arkeonews.

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Чочкитам, датированный классическим периодом майя (200-900 гг. н. э.), является объектом постоянных исследований. Это место, о котором впервые сообщили в 1909 году, характеризуется тремя значительными монументальными группами, соединенными длинной центральной дамбой.

Нефрит, который высоко ценили майя, имел символическое значение как оберег как живых, так и умерших. Нефритовые маски, найденные в гробницах, часто символизировали божества или предков, отражая богатство и влияние похороненных людей.

Нефритовые маски, найденные в гробницах, часто символизировали божества или предков, отражая богатство и влияние погребенных людей Фото: Facebook / University of Alabama, Department of Anthropology

Прорыв произошел в 2021 году, когда исследование с помощью LiDAR выявило туннель, прокопанный грабителями могил в ядре царской пирамиды. Во время детального исследования археологи обнаружили, что злоумышленники пропустили определенный участок во внутренней камере пирамиды.

В этом пропущенном месте исследователи обнаружили захоронения: человеческий череп, кости, украшенные иероглифами, каменный ящик в форме гроба, керамические артефакты и погребальные приношения, включая горшок, устричные раковины и нефритовую маску.

Резьбой и иероглифами на некоторых фрагментах костей выгравировано имя "Ицам Кокай Бахлам". Исследователи считают, что это имя может принадлежать правителю майя, который правил Чочкитамом около 350 года нашей эры. Интриги добавляет резьба на одной из костей, изображающая правителя, который держит голову божества майя, зеркально отражая собранную нефритовую маску.

Все эти артефакты и кости привезли в лабораторию Holmul Archaeological Project (HAP) для очистки и анализа. Здесь археологи тщательно сложили нефритовые фрагменты вместе, реконструировав целую нефритовую мозаичную маску.

Ведущий археолог Франциско Эстрада-Белли из Университета Тулейн и его команда использовали технологию картографирования LIDAR для определения местонахождения захоронения. Ученые считают, что маска, которую они обнаружили, является воплощением бога бури, которого почитали майя.

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