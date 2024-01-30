Все дело в ушах. Ученые разгадали, как люди стали прямоходящими

Исследователи проанализировали строение ушей обезьян, которые жили 6 млн лет назад.

Люди и обезьяны, которые являются нашими ближайшими родственниками, демонстрируют невероятное сходство в способах передвижения – от прямохождения на двух ногах до лазанья по деревьям, а также ходьба на всех четырех конечностях, пишет Phys.org.

Ученые давно бьются над разгадкой вопроса о том, как прямохождение, которое присуще современному человеку, развилось от четвероногого предка. Предыдущие исследования не позволяли реконструировать четкую историю ранних стадий эволюции, которые привели к прямохождению человека.

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Но новое исследование, основанное на анализе черепов ископаемой обезьяны люфенгпитека, которая жила 6 млн лет назад, дало важные подсказки. Ключевым оказался анализ костной области внутреннего уха древней обезьяны с помощью трехмерной компьютерной томографии.

"Полукружные каналы, которые располагаются между нашим мозгом и наружным ухом, играют решающую роль для нашего чувства равновесия и положения при движении", — говорит ведущий автор статьи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук (IVPP) Инан Чжан.

"Используя современные технологии, мы смогли визуализировать внутреннюю структуру ископаемых черепов обезьян и изучить анатомические детали полукружных каналов. Наше исследование указало на трехступенчатую эволюцию человеческого прямохождения", — добавляет соавтор статьи из Нью-Йоркского университета Терри Харрисон.

Исследователи выяснили, что во-первых, ранние обезьяны передвигались по деревья в стиле, похоже на то, как гиббоны Азии передвигаются сегодня. Во-вторых, последний общий предок обезьян и людей передвигался как люфенгпитек, сочетая лазание и карабканье, прямохождения по деревьям и на всех четверых конечностях по земле. Именно из такого локомоторного репертуара развилось человеческое прямохождение.

Предыдущие исследования эволюции передвижения были сосредоточены на сравнении конечностей, плеч, таза и позвоночника обезьян. Но разнообразие локомоторного поведения современных обезьян и неполнота летописи окаменелостей не позволяли сложить общую картину прямохождения человека.

Черепа люфенгпитеков были впервые найдены в китайской провинции Юньнань в начале 1980-х годов. Но сильная деформация черепов скрыла костную область уха и вначале исследователи предположили, что тонкие полукружные каналы не сохранились.

В новом же исследовании ученые использовали технологию трехмерного сканирования, чтобы осветить необходимые части черепов и создать виртуальную реконструкцию. Затем они сравнили эти снимки со сканами, собранными у других живых и ископаемых обезьян и людей из Азии, Европы и Африки.

"Наш анализ показал, что ранние обезьяны имели общий стиль передвижения, который в последствии стал предком человеческого прямохождения. Внутреннее ухо представляет собой уникальную запись эволюционной истории передвижения обезьян", — подчеркивает профессор Сицзюнь Ни, возглавлявший проект.

Кроме этого, на основе полученных данных, команда ученых предположила, что изменение климата могло стать катализатором, который поспособствовал двигательной диверсификации обезьян и людей.

"Низкие температуры, которые были связаны с образованием ледниковых щитов в северном полушарии примерно 3,2 млн лет назад, соответствуют ускорению изменений в физиологии, что указывает на увеличение темпов развития обезьян и локомоторной эволюции человека", — подытожил Харрисон.

Напомним, ученые выяснили, как на самом деле люди научились ходить на двух ногах. Исследование показывает, что навык прямохождение вовсе не был связан с изменениями окружающей среды.