Сильно проголодались. Ученые выяснили, как на самом деле люди научились ходить на двух ногах

Исследование показывает, что навык прямохождение вовсе не был связан с изменениями окружающей среды.

Related video

Ранее считалось, что наши предки развили навык прямохождения около 7 миллионов лет назад из-за изменений окружающей среды. Предполагалось, что густые леса уступили место более открытым лесам и пастбищам, а потому гоминидам пришлось развить навык передвижения на двух ногах, чтобы эффективно передвигаться в новых реалиях, пишет The Guardian.

Впрочем группа исследователей из Университетского колледжа Лондона считает, что все происходило не совсем так. По словам соавтора исследования биологического антрополога Алекса Пила, теория о том, что прямохождение развилось в результате адаптации к изменениям окружающей среды кажется вполне логичной, однако новое исследование ее не подтверждает.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые 15 месяцев изучали шимпанзе, живущих в долине Исса на западе Танзании — в среде близкой к той, в которой жили наши предки. Ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что на двуногое поведение шимпанзе приходилось менее 1% зарегистрированных поз, однако лишь 14% из них относились к пребыванию на земле.

По словам Пила, большую часть времени шимпанзе проводят на двух ногах на деревьях в поисках пищи. Соавтор исследования из Кентского университета Рианна Драммонд-Кларк, также отметила, что открытая лесистая местность возможно способствовала развитию прямохождения у шимпанзе, а следовательно и у наших предков.

Ученые отмечают, что данное исследование не может доказать, что навык хождения на двух ногах наши предки развили именно в результате того, что лазали по верхушкам деревьев в поисках фруктов. Однако оно ставит под сомнение теорию о том, что прямохождение развилось в результате адаптации к изменениям окружающей среды. Исследователи предполагают, что навык передвижения на двух ногах развился именно во время добычи пищи на верхушках деревьев, а время, проведенное на земле, затем развило его до прямохождения.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили самые старые следы человека из когда-либо обнаруженных.