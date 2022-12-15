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Технологии и наука

Сильно проголодались. Ученые выяснили, как на самом деле люди научились ходить на двух ногах

шимпанзе
Люди научились ходить на двух ногах во время лазания по деревьям

Исследование показывает, что навык прямохождение вовсе не был связан с изменениями окружающей среды.

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Ранее считалось, что наши предки развили навык прямохождения около 7 миллионов лет назад из-за изменений окружающей среды. Предполагалось, что густые леса уступили место более открытым лесам и пастбищам, а потому гоминидам пришлось развить навык передвижения на двух ногах, чтобы эффективно передвигаться в новых реалиях, пишет The Guardian.

Впрочем группа исследователей из Университетского колледжа Лондона считает, что все происходило не совсем так. По словам соавтора исследования биологического антрополога Алекса Пила, теория о том, что прямохождение развилось в результате адаптации к изменениям окружающей среды кажется вполне логичной, однако новое исследование ее не подтверждает.

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В ходе исследования ученые 15 месяцев изучали шимпанзе, живущих в долине Исса на западе Танзании — в среде близкой к той, в которой жили наши предки. Ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что на двуногое поведение шимпанзе приходилось менее 1% зарегистрированных поз, однако лишь 14% из них относились к пребыванию на земле.

По словам Пила, большую часть времени шимпанзе проводят на двух ногах на деревьях в поисках пищи. Соавтор исследования из Кентского университета Рианна Драммонд-Кларк, также отметила, что открытая лесистая местность возможно способствовала развитию прямохождения у шимпанзе, а следовательно и у наших предков.

Ученые отмечают, что данное исследование не может доказать, что навык хождения на двух ногах наши предки развили именно в результате того, что лазали по верхушкам деревьев в поисках фруктов. Однако оно ставит под сомнение теорию о том, что прямохождение развилось в результате адаптации к изменениям окружающей среды. Исследователи предполагают, что навык передвижения на двух ногах развился именно во время добычи пищи на верхушках деревьев, а время, проведенное на земле, затем развило его до прямохождения.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили самые старые следы человека из когда-либо обнаруженных.