Сильно зголодніли. Вчені з'ясували, як насправді люди навчилися ходити на двох ногах

Дослідження показує, що навичка прямоходіння зовсім не була пов'язана зі змінами навколишнього середовища.

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Раніше вважалося, що наші предки розвинули навичку прямоходіння близько 7 мільйонів років тому через зміни навколишнього середовища. Передбачалося, що густі ліси поступилися місцем відкритішим лісам і пасовищам, а тому гомінідам довелося розвинути навичку пересування на двох ногах, щоб ефективно пересуватися в нових реаліях, пише The Guardian.

Утім, група дослідників із Університетського коледжу Лондона вважає, що все відбувалося не зовсім так. За словами співавтора дослідження, біологічного антрополога Алекса Піла, теорія про те, що прямоходіння розвинулося в результаті адаптації до змін навколишнього середовища, здається цілком логічною, проте нове дослідження її не підтверджує.

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Під час дослідження вчені 15 місяців вивчали шимпанзе, які живуть у долині Ісса на заході Танзанії, — у середовищі, близькому до того, в якому жили наші предки. Вчені проаналізували дані й дійшли висновку, що на двоногу поведінку шимпанзе припадало менше за 1% зареєстрованих поз, проте лише 14% із них належали до перебування на землі.

За словами Піла, більшість часу шимпанзе проводять на двох ногах на деревах у пошуках їжі. Співавторка дослідження з Кентського університету Ріанна Драммонд-Кларк також зазначила, що відкрита лісиста місцевість, можливо, сприяла розвитку прямоходіння в шимпанзе, а відтак і в наших предків.

Учені відзначають, що це дослідження не може довести, що навичку ходіння на двох ногах наші предки розвинули саме внаслідок того, що лазили верхівками дерев у пошуках фруктів. Однак воно ставить під сумнів теорію про те, що прямоходіння розвинулося внаслідок адаптації до змін навколишнього середовища. Дослідники припускають, що навичка пересування на двох ногах розвинулася саме під час пошуку їжі на верхівках дерев, а час, проведений на землі, розвинув її до прямоходіння.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили найстаріші сліди людини з будь-коли виявлених.