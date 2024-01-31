Одна из главных загадок 20 века: через 87 лет обнаружен самолет Амелии Эрхарт (фото)

Знаменитая американская летчица исчезла еще в 1937 году и с тех неизвестно, что с ней случилось.

Американская компания Deep Sea Vision, которая занимается исследованием океанов, заявила, что ее сотрудники обнаружили обломки самолета пионера американской авиации Амелии Эрхарт. Она исчезла в 1937 году, когда пыталась стать первой женщиной-пилотом, совершившей кругосветный перелет. Если данные компании найдут подтверждение, то будет раскрыта одна из главных загадок 20 века, пишет Futurism.

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Согласно сообщению компании Deep Sea Vision, команда из 16 человек занималась исследованием Тихого океана с сентября по декабрь прошлого года. С помощью подводного дрона, оснащенного самым современным гидролокатором были получены изображения того, что может быть потерпевшим крушение самолетом Амелии Эрхарт.

Снимки гидролокатора были получены через месяц после начала экспедиции, но ее участники до последнего дня своего исследовательского проекта не осознавали, что, возможно, обнаружили самолет знаменитой летчицы.

Утверждается, что этот объект по форме напоминает самолет Lockheed Electra, на котором Эрхарт и штурман Фред Нунан отправились в кругосветный полет. Данный объект был обнаружен на глубине примерно 5,5 км на расстоянии примерно 160 км от острова Хауленд в центральной части Тихого океана. Именно здесь Эрхарт должна была приземлиться для дозаправки, но исчезла в этом районе.

Утверждается, что этот объект по форме напоминает самолет Lockheed Electra, на котором Эрхарт и штурман Фред Нунан отправились в кругосветный полет Фото: Futurism

По словам основателя компании Deep Sea Vision, бывшего пилота ВВС США Тони Ромео, он верит в то, что его команда обнаружила самолет знаменитой летчицы, который ищут уже 87 лет. Ромео говорит, что на основании полученных данных его будет сложно убедить в том, что на дне Тихого океана обнаружен не самолет, и что это не самолет Эрхарт.

Согласно сообщению компании Deep Sea Vision, ее сотрудники собираются более тщательно исследовать место, где были сделаны снимки объекта, похожего на самолет Эрхарт уже в этом году.

Самолет Lockheed Electra Амелии Эрхарт Фото: Wikipedia

Амелия Эрхарт при жизни установила несколько рекордов, в том числе стала первой женщиной, которая в одиночку на самолете пересекла Атлантический океан. Но в 1937 году во время попытки стать первой женщиной, которая совершит кругосветный перелет, Эрхарт и Нунан таинственным образом исчезли. До сих пор ни обломков самолета, ни тел экипажа самолета Lockheed Electra так никто и не находил. Эта загадка породила огромное количество теорий, относительно того, что же на самом деле произошло с Амелией Эрхарт.

Если на дне Тихого океана действительно был обнаружен исчезнувший самолет, то это подтвердит теорию о том, что у самолета закончилось топливо и экипаж не смог долететь до места дозаправки. В результате самолет упал в воду и затонул.

Амелия Эрхарт при жизни установила несколько рекордов, в том числе стала первой женщиной, которая в одиночку на самолете пересекла Атлантический океан Фото: Daily Mail

Другие теории говорят, что:

Эрхарт и Нунан приземлились на одном из островов в Тихом океане и умерли от голода;

Экипаж приземлился на одном из островов, где уже находились японские войска, которые на перед началом Второй мировой войны уже начали расширять свое присутствие в Тихоокеанском регионе. В результате Эрхарт и Нунан попали в плен. Хотя Япония не воевала с США до 7 декабря 1941 года;

Эрхарт и Нунан после приземления на одном из островов стали пленниками местных аборигенов, которые их затем съели.

Эксперты настроены более скептически, чем Тони Ромео, ведь считается, что данный участок Тихого океана был уже хорошо проверен в прошлом. С другой стороны, эксперты говорят, что невозможно сделать никаких выводов относительно того, был ли найден действительно самолет и принадлежит ли он Эрхарт, если не получить прямых доказательств. Учитывая глубину, на которой находится объект, это может отказаться очень непростой задачей.

Тем не менее Ромео настроен очень оптимистично. По его словам, он чувствует себя ребенком, который отправился на поиски сокровищ и продолжит начатое исследование.

Как уже писал Фокус, ученые получили новые данные из обломков вероятного самолета Амелии Эрхарт.

Также Фокус писал о том, что в ближайшем будущем начнется производство полностью электрического пассажирского самолета, который способен вместить на борту 90 человек.