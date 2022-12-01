Ученые нашли секретный текст, который раскрывает тайну исчезновения знаменитого пилота Амелии Эрхарт

Одна из главных загадок 20 века: куда пропала американская летчица? Ученые вплотную приблизились к ответу.

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Исчезновение знаменитой американской летчицы Амелии Эрхарт — это одна из самых главных загадок 20 века. Но ученые стали на шаг ближе к разгадке того, что случилось с женщиной-пионером авиации из США, ведь они смогли найти ключевые скрытые подсказки на алюминиевой панели, которую выбросило на отдаленный остров в Тихом океане, пишет Daily Mail.

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Амелия Эрхарт – это американская летчица, которая стала первой женщиной-пилотом, перелетевшая Атлантический океан. Но в 1937 году Эрхарт решила осуществить кругосветный полет на самолете Lockheed Model 10 Electra. Во время этого полета она исчезла в центральной части Тихого океана рядом с островом Хауленд и, несмотря на попытки ее найти, самолет Эрхарт так и не был обнаружен. Загадка исчезновения американской летчицы до сих пор не разгадана. Но новые данные, которые получили исследователи могут пролить свет на то, что с ней случилось.

[ + – ] Амелия Эрхарт – это американская летчица, которая стала первой женщиной-пилотом, перелетевшая Атлантический океан. Но в 1937 году Эрхарт решила осуществить кругосветный полет на самолете Lockheed Model 10 Electra. Во время этого полета она исчезла в центральной части Тихого океана рядом с островом Хауленд и, несмотря на попытки ее найти, самолет Эрхарт так и не был обнаружен Фото: Daily Mail

Принято считать, что у самолета Эрхарт закончилось топливо, и он упал в море, но многие не согласны с таким утверждением. Теории, объясняющие ее загадочное исчезновение гласят, что:

Самолет Эрхарт мог потерпеть крушение на острове Найкумароро и она погибла;

Она могла приземлиться на одном из островов в Тихом океане, который принадлежал Японии и ее взяли в плен (хотя японцы еще не воевали с США в 1937 году);

Эрхарт могла приземлиться на одном из островов, а затем каким-то образом смогла добраться в США и взяла другое имя;

Амелию Эрхарт после крушения пленили аборигены одного из островов, а затем съели.

Но еще в 1991 году на острове Найкумароро была обнаружена алюминиевая панель, которая как предполагается была частью самолета Амелии Эрхарт. Только спустя более 30 лет эксперты провели новый анализ этой панели и обнаружили невидимые человеческому глазу скрытие цифры и буквы: D24, XRO и 335 или 385. По мнению экспертов, они могут быть связаны с производственным кодом.

[ + – ] Самолет Амелии Эрхарт Lockheed L-10E Electra Фото: Wikipedia

Эксперты теперь работают над тем, чтобы установить, смогут ли они проследить происхождение кода, чтобы окончательно установить, принадлежала ли металлическая панель самолету Эрхарт или нет. Хотя это и не приведет к раскрытию тайны гибели летчицы, все же это даст возможность исключить многие теории.

Алюминиевая панель размером 48 на 58 см, которую обнаружили на острове Найкумароро считается точно такой же, как и та, которая была прикреплена к фюзеляжу самолета Lockheed Model 10-E Electra Амелии Эрхарт.

[ + – ] Алюминиевая панель размером 48 на 58 см, которую обнаружили на острове Найкумароро считается точно такой же, как и та, которая была прикреплена к фюзеляжу самолета Lockheed Model 10-E Electra Амелии Эрхарт Фото: Daily Mail

Руководитель Международной группы по восстановлению исторических самолетов (TIGHAR) (некоммерческая американская организация) Ричард Гиллеспи сейчас консультируется с экспертами-криминалистами, чтобы расшифровать символы и понять, что они действительно означают.

"Сейчас важно понять, являются ли эти загадочные символы, которые мы смогли обнаружить серийным номером или чем-то вроде этого, чтобы сказать: это обломок самолета Эрхарт или нет", — говорит Гиллеспи.

[ + – ] Только спустя более 30 лет эксперты провели новый анализ этой панели и обнаружили невидимые человеческому глазу скрытие цифры и буквы: D24, XRO и 335 или 385. По мнению экспертов, они могут быть связаны с производственным кодом Фото: Daily Mail

Если расшифровка покажет, что эта панель принадлежала самолету американской летчицы, то это подтвердит одну из главных теорий, объясняющих ее загадочное исчезновение. Согласно этой гипотезе Эрхарт и ее штурман Фред Нунан совершили аварийную посадку на острове Найкумароро в Тихом океане и в конечном итоге погибли.

Теперь осталось только подождать результатов расследования и возможно одна из главных загадок 20 века будет раскрыта.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось раскрыть загадку, которой целых 500 лет. Речь идет о секретном письме императора Священной Римской империи Карла V, которое удалось наконец-то расшифровать.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему великие цивилизации древности потерпели загадочный крах 3200 лет назад.