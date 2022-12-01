Вчені знайшли секретний текст, який розкриває таємницю зникнення знаменитої авіаторки Амелії Ергарт

Одна з головних загадок ХХ століття: куди зникла американська льотчиця? Вчені наблизилися до відповіді.

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Зникнення знаменитої американської льотчиці Амелії Ергарт — це одна з найголовніших загадок ХХ століття. Але вчені стали на крок ближче до розгадки того, що трапилося з жінкою-піонером авіації зі США, адже вони змогли знайти ключові приховані підказки на алюмінієвій панелі, яку викинуло на віддалений острів у Тихому океані, пише Daily Mail.

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Амелія Ергарт — це американська льотчиця, яка стала першою жінкою-пілотом, яка перелетіла до Атлантичного океану. Але в 1937 Ергарт вирішила здійснити кругосвітній політ на літаку Lockheed Model 10 Electra. Під час цього польоту вона зникла в центральній частині Тихого океану поряд з островом Гауленд і, попри спроби її знайти, літак Ергарт так і не виявили. Загадка зникнення американської льотчиці досі не розгадана. Але нові дані, які отримали дослідники, можуть пролити світло на те, що з нею трапилося.

[ + – ] Амелія Ергарт – це американська льотчиця, яка стала першою жінкою-пілотом, яка перелетіла до Атлантичного океану. Але в 1937 Ерхарт вирішила здійснити кругосвітній політ на літаку Lockheed Model 10 Electra. Під час цього польоту вона зникла в центральній частині Тихого океану поряд з островом Гауленд і, попри на спроби її знайти, літак Ергарт так і не було виявлено Фото: Daily Mail

Заведено вважати, що у літака Ергарт закінчилося паливо, і він упав у море, але багато хто не погоджується з таким твердженням. Теорії, що пояснюють її загадкове зникнення, свідчать, що:

Літак Ергарт міг зазнати краху на острові Найкумароро і вона загинула;

Вона могла приземлитися на одному з островів у Тихому океані, який належав Японії та її взяли в полон (хоча японці ще не воювали з США у 1937 році);

Ергарт могла приземлитися на одному з островів, а потім якось змогла дістатися США і взяла інше ім'я;

Амелію Ергарт після краху полонили аборигени одного з островів, а потім з'їли.

Але ще 3 1991 році на острові Найкумароро було виявлено алюмінієву панель, яка, як передбачається, була частиною літака Амелії Ергарт. Лише після понад 30 років експерти провели новий аналіз цієї панелі та виявили невидимі людському оку приховувані цифри та літери: D24, XRO та 335 або 385. На думку експертів, вони можуть бути пов'язані з виробничим кодом.

[ + – ] Літак Амелії Ергарт Lockheed L-10E Electra Фото: Wikipedia

Експерти тепер працюють над тим, щоб встановити, чи зможуть вони простежити походження коду, щоб остаточно встановити, чи металева панель належала літаку Ергарт, чи ні. Хоча це і не призведе до розкриття таємниці загибелі льотчиці, все ж таки це дасть можливість відкинути багато теорій.

Алюмінієва панель розміром 48 на 58 см, яку виявили на острові Найкумароро вважається такою самою, як і та, яка була прикріплена до фюзеляжу літака Lockheed Model 10-E Electra Амелії Ергарт.

[ + – ] Алюмінієва панель розміром 48 на 58 см, яку виявили на острові Найкумароро вважається такою самою, як і та, яка була прикріплена до фюзеляжу літака Lockheed Model 10-E Electra Амелії Ергарт Фото: Daily Mail

Керівник Міжнародної групи з відновлення історичних літаків (TIGHAR) (некомерційна американська організація) Річард Гіллеспі зараз консультується з експертами-криміналістами, щоб розшифрувати символи та зрозуміти, що вони справді означають.

"Зараз важливо зрозуміти, чи є ці загадкові символи, які ми змогли виявити серійним номером чи чимось на зразок цього, щоб сказати: це уламок літака Ергарт чи ні", — каже Гіллеспі.

[ + – ] Лише понад 30 років експерти провели новий аналіз цієї панелі та виявили невидимі людському оку приховувані цифри та літери: D24, XRO та 335 або 385. На думку експертів, вони можуть бути пов'язані з виробничим кодом Фото: Daily Mail

Якщо розшифровка покаже, що ця панель належала літаку американської льотчиці, це підтвердить одну з головних теорій, що пояснюють її загадкове зникнення. Згідно з цією гіпотезою Ергартта її штурман Фред Нунан здійснили аварійну посадку на острові Найкумароро в Тихому океані й зрештою загинули.

Тепер залишилося лише почекати на результати розслідування і можливо одна з головних загадок 20 століття буде розкрита.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося розкрити загадку, якій цілих 500 років. Йдеться про секретний лист імператора Священної Римської імперії Карла V, який вдалося нарешті розшифрувати.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому великі цивілізації давнини зазнали загадкового краху 3200 років тому.