Посипалися, як доміно. Чому великі цивілізації зазнали загадкового краху 3200 років тому

Протягом 13 і 12 століть до нашої ери багато "великих стародавніх цивілізацій" занепали. Колись величні міста Східного Середземномор'я, Північної Африки і Близького Сходу перетворилися в руїну, писемність знищена, вирували війни, а культури стерті з лиця землі.

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Історики й досі несамовито сперечаються про точні причини так званого "краху бронзового віку", раніше відносно щасливого періоду в історії, пише IFLScience. Тоді культуру як "цивілізацію бронзової доби" визначала її здатність виробляти бронзу, переплавляючи мідь та поєднуючи її з оловом й іншими металами.

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Бронза була найміцнішим доступним в ті часи металом, що дозволяло отримати технологічну перевагу в галузі озброєння, інженерії тощо. Зі свого боку, це пізніше допомогло сформувати великі міські поселення, розвинути складні соціально-класові системи і створити безліч систем писемності.

Серед цивілізації, які процвітали в цю епоху, можна назвати Середню Ассирійську імперію в Месопотамії, Стародавній Єгипет, Вавилонію, Хетську імперію в Анатолії та Мінойську цивілізацію на Криті. Хоч всі ці держави й розкинулися по всьому світу, їх тісно пов'язувала торгівля та міграція. Однак близько 1177 року до н.е. ця успішна мережа зруйнувалася.

Одним з найпоширеніших пояснень краху тодішніх цивілізацій називають прихід мародерських загарбників, відомих як "морські народи". Вони не залишили після себе ні пам'яток, ані писемних записів, тож їхня ідентичність й досі не зрозуміла й викликає обговорення. Існує думка, що вони насправді були представниками багатьох різних морських культур, які плавали навколо Східного Середземномор'я. Хай там як, а ці "морські народи" влаштували справжнє пекло в Анатолії, Сирії, Фінікії, Ханаані, Кіпрі та Єгипті, зруйнувавши або змусивши покинути незліченну кількість стародавніх міст.

[ + – ] Ілюстрація рельєфу із заупокійного храму Рамзеса ІІІ в Медінет Абу із зображенням битви за Дельту між Єгиптом і "морськими народами"

Прибуття цих таємничих мореплавців навряд чи є повною історією. Дехто стверджує, що цивілізації бронзового віку згнили зсередини через загальний системний крах. Ця теорія припускає, що багато королівств пізнього бронзового віку мали "фатальну централізовану, складну й обтяжену верхівкою" політичну структуру, яка робила їх вразливими до нерівності і соціальної нестабільності. Іншою можливістю є поява заліза і зміни у веденні війни, які означали, що битви ставали все руйнівнішими.

Ще одне гостроцікаве припущення, що занепад бронзового віку пов'язаний з екологічними потрясіннями. Дослідження 2013 року розглядало пилкові зерна з відкладень стародавнього озера в цьому регіоні і знайшло докази змін клімату приблизно в цей час. Ці екологічні зміни, на думку авторів дослідження, призвели до широкомасштабних посух, нестачі продовольства та голоду. Наслідком цього стала масова міграція, соціальні потрясіння і те, що ці, колись сильні цивілізації, стали вразливими для загарбників.

Як це завжди буває, історію занепаду бронзового віку не вдасться пояснити лінійно чи будь-якою єдиною причиною. Найімовірніше, це складне поєднання усіх факторів, які на різних територіях відігравали ту чи іншу роль.

Занепад того періоду — своєрідне нагадування про те, що жодна цивілізація ніколи не повинна вважати своє становище у світі постійним. За правильного поєднання зміни клімату, війни й технологічного прогресу навіть наймогутніші суспільства можуть впасти.

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