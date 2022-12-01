Посыпались, как домино. Почему великие цивилизации потерпели загадочный крах 3200 лет назад

В течение 13 и 12 веков до нашей эры многие "великие древние цивилизации" пришли в упадок. Когда-то величественные города Восточного Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока превратились в руины, письменность была уничтожена, бушевали войны, а культуры были стерты с лица земли.

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Историки до сих пор неистово спорят о точных причинах так называемого "краха бронзового века", ранее относительно счастливого периода в истории, пишет IFLScience. Тогда культуру как "цивилизацию бронзового века" определяла ее способность производить бронзу, переплавляя медь и сочетая ее с оловом и другими металлами.

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Бронза была самым прочным и доступным в то время металлом, что позволяло получать технологическое преимущество в области вооружения, инженерии и т.д. Со своей стороны это позже помогло сформировать крупные городские поселения, развить сложные социально-классовые системы и создать множество систем письменности.

Среди процветавших в эту эпоху цивилизаций можно назвать Среднюю Ассирийскую империю в Месопотамии, Древний Египет, Вавилонию, Хеттскую империю в Анатолии и Минойскую цивилизацию на Крите. Хотя все эти государства раскинулись по всему миру, их тесно связывала торговля и миграция. Однако около 1177 г. до н.э. эта успешная сеть разрушилась.

Одним из распространенных объяснений краха тогдашних цивилизаций называют приход мародерских захватчиков, известных как "морские народы". Они не оставили после себя ни памятников, ни письменных записей, поэтому их идентичность до сих пор не ясна и вызывает споры. Существует мнение, что они действительно были представителями многих различных морских культур, плававших вокруг Восточного Средиземноморья. Как бы там ни было, а эти "морские народы" устроили настоящий ад в Анатолии, Сирии, Финикии, Ханаане, Кипре и Египте, разрушив или заставив покинуть бесчисленное количество древних городов.

[ + – ] Иллюстрация рельефа из заупокойного храма Рамзеса ІІІ в Мединет-Абу с изображением битвы за Дельту между Египтом и "морскими народами"

Прибытие этих загадочных мореплавателей вряд ли является полной историей. Некоторые утверждают, что цивилизации бронзового века сгнили изнутри из-за общего системного краха. Эта теория предполагает, что многие королевства позднего бронзового века имели "роковую централизованную, сложную и обремененную верхушкой" политическую структуру, которая делала их уязвимыми к неравенству и социальной нестабильности. Другой возможностью является появление железа и изменения в ведении войны, которые означали, что битвы становились все более разрушительными.

Еще одно интригующие предположение, что упадок бронзового века связан с экологическими потрясениями. Исследование 2013 года рассматривало пыльцевые зерна из отложений древнего озера в этом регионе и нашло доказательства изменений климата примерно в это время. Эти экологические изменения, по мнению авторов исследования, привели к широкомасштабным засухам, недостатку продовольствия и голода. Следствием этого явилась массовая миграция, социальные потрясения и то, что эти, когда-то сильные цивилизации, стали уязвимы для захватчиков.

Как всегда бывает, историю упадка бронзового века не удастся объяснить линейно или какой-либо единственной причиной. Скорее всего, это сложное сочетание всех факторов, которые на разных территориях играли ту или иную роль.

Упадок того периода – своеобразное напоминание, что ни одна цивилизация никогда не должна считать свое положение в мире постоянным. При правильном сочетании изменений климата, войны и технологического прогресса даже могущественные общества могут потерпеть крах.

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