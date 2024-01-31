Вечные объятия: ученые раскрыли детали совместных захоронений культуры колоколовидных кубков (фото)

Ученые исследовали сходство захоронений культуры колоколовидных кубков, обнаруженные в Люксембурге и Великобритании. Исследователи не только определили пол похороненных, но и смогли обнаружить доказательства семейных связей умерших.

Ученые раскрыли подробности семейных отношений в доисторические времена раннего бронзового века, с 2450 по 1800 год до н. э., в Западной Евразии. Для этого они исследовали совместные захоронения, одно из которых обнаружили в Люксембурге в 2000 году во время строительства автострады в Альтвизе, пишет Arkeonews.

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Археологи нашли могилу со скелетами женщины и ребенка, принадлежавших к культуре колоколовидных кубков (3000-1800 годы до н. э), похороненных лицом друг к другу. В 1887 году в Бедфордшире, Великобритания, в Данстебл-Даунс, более чем в 500 километрах от люксембургского захоронения, обнаружили очень похожее двойное захоронение.

Команда европейских исследователей, среди которых доктор Фони Ле Брюн-Рикаленс и доктор Максим Брами, решила исследовать связь между этими отдаленными могилами. Какое значение имело такое двойное захоронение? Или взрослый и ребенок умерли вместе, возможно насильственным путем? Почему ритуалы захоронения были такими похожими? Эти вопросы привели к междисциплинарному исследованию с использованием археологии, антропологии и древней ДНК.

Фото: Foni Le Brun-Ricalens, Institut National de Recherches Archéologiques, Luxembourg

Подтверждено, что скелеты из Альтвиза принадлежат матери и трехлетнему мальчику, тогда как скелеты из Данстебл-Даунс оказались тетей по отцу и шестилетней девочкой.

В континентальной Европе ориентация могил людей культуры колоколовидных кубков придерживалась строгих правил, основанных на половой принадлежности погребенных. В Альтвизе могила соответствовала полу ребенка, в то время как в Данстебл-Даунс она была ориентирована по полу тетки, которая, возможно, заменила отца ребенка. Это свидетельствует о том, что в некоторых общинах раннего бронзового века большие семьи жили и хоронили своих умерших вместе, придавая большое значение биологическим и родственным связям.

Несмотря на тайны, окружающие причину смерти, эти находки не являются единичными случаями. Более сотни подобных совместных захоронений взрослых и детей обнаружено по всей Евразии с III и II тысячелетия до нашей эры.

Хотя точные причины одновременной смерти и совместного захоронения остаются неизвестными, удивительное сходство между захоронениями в Люксембурге и Британии намекает на общие формальные ритуалы в общинах колоколовидных кубков.

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