Свиньи "железного века" устроили ад в Канаде: сметают все на своем пути и не боятся суровых зим

Исследователи предупреждают, что гибридные свиньи буквально захватывают все новые территории — неимоверно быстро плодятся и распространяются по стране.

Гибридные свиньи представляют собой генетическую смесь диких кабанов и домашних свиней. Впервые на канадских фермах они появились около 30 лет назад в попытке оживить продукцию животноводства страны. Однако за последние три года ситуация резко усугубилась — сегодня "армия пятачков" буквально готовится захватить страну, а местами уже пробралась на территорию США, пишет IFLScience.

Известно, что гибридные свиньи являются потомками домашних свиней (Sus scrofa Domesticus), евразийского кабана (S.scrofa scrofa) или их гибридов. Ученые отмечают, что евразийские дикие кабаны и их одомашненные подвиды вовсе не являются аборигенами Северной Америки и были завезены сюда европейскими поселенцами в 16 веке.

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Следующие четыре столетия все больше особей были завезены в некоторые части США и Канады для спортивной охоты, позже они были выпущены. Ученые отмечают, что настоящая проблема с нашествием гибридных свиней возникла в Канаде в 1980-х и начале 1990-х годов, когда фермеры начали одомашнивать гибридов, чтобы возродить животноводство в стране. Как правило, для этого использовали самцов диких кабанов и самок домашних свиней — в результате чего появились так называемые свиньи "железного века", обладающие теми же качествами, что и ранний скот.

Любопытно, что свиньи, родившиеся в результате этой гибридизации были чрезвычайно умными и крупными, а также, идеально приспособленными для канадских суровых зим. Со временем рынок деликатесов из кабаньей свинины резко обрушился и все эти гибриды были выпущены на волю.

Две карты показывают рост популяции диких свиней в Канаде в период 1990-2000 годов по сравнению с 2011-2017 годами Фото: University of Saskatchewa

К сожалению для Канады, гибридные свиньи оказались чрезвычайно инвазивным видом. Они охотились на местных животных, в том числе индеек и дичь, а также детенышей ягнят, козлят и телят. Кроме того, "войско пятачков" лишало землю ягод, корней, коры и любой растительности, столь необходимой для выпаса скота. Не менее опасной проблемой является и то, что свиньи являются носители более 30 вирусных и бактериальных патогенов, а также почти 40 видов паразитов.

Поскольку гибридные свиньи оказались очень плодовитыми и в дикой природе не имели естественных хищников, их популяция начала быстро расти. Исследование 2019 года показывает, что прирост составил около 9% в год. Ученые также обнаружили, что свиньи уже захватили территорию более 750 000 в год, причем за последние 10 лет эта территория увеличивалась ежегодно на 88 000 квадратных километров.

По словам автора исследования Рута Ашима, дикие свиньи в Канаде представляют собой "остатки экологического поезда": они невероятно плодовиты и живучи, что делает их одним из самых успешных инвазивных видов в мире.

По мнению ведущего исследователя Канадского проекта по диким свиньям Райана Брука, сегодня гибридные свиньи в Канаде фактически создали экологическую катастрофу, и этот кризис экосистемы развивается слишком быстро.

Ранее Фокус писал о том, что войско "суперсвиней" захватило Канаду и готовится прорваться в США: ученые взволнованы.