Огненное шествие, музыка и сожжение лодки: как прошел столетний фестиваль викингов в 2024 году (фото)

Ежегодно на Шотландских островах проходят фестивали викингов, крупнейшим из которых является фестиваль огня в Лервике. Однако в этом году произойдут определенные изменения, которые сделают фестиваль нестандартным.

Фестиваль огня викингов Up Helly Aa на Шетландских островах, 143-летняя традиция чествования нордического наследия в этом году претерпит значительные изменения, пишет BBC News.

Фестиваль, проходящий в последний вторник января в Лервике, известен своим огненным зрелищем, во время которого сжигают реплику лодки викингов. Особенностью этого года является большее участие женщин и девушек в главной процессии, что знаменует собой исторический сдвиг в древних традициях мероприятия.

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Традиционно женщины ограничивались ролью "хозяек", ответственных за организацию вечеринок в общественных залах по всему Шетланду. Однако в прошлом году гендерные ограничения отменили, что позволило женщинам и девушкам присоединиться к основному "Отряду Ярла" во главе процессии. Это изменение является результатом кампании, которая началась еще в 1980-х годах и отражает эволюцию взглядов в шетландской общине.

В прошлом в главной группе участвовали только мужчины, но в этом году к "Отряду Ярла" присоединились четыре молодые женщины, одетые в полную одежду викингов. Отряд ярлов является центральным элементом фестивального шествия, и это включение женщин добавляет свежего и инклюзивного измерения к многовековому событию.

Концовкой стало сожжение корабля, символический акт, знаменующий собой завершение фестиваля Фото: Википедия

Up Helly Aa охватывает в себя 12 фестивалей по всему Шетланду с января по март, самым большим и самым зрелищным из которых является фестиваль в Лервике. Фестиваль начинается утром с того, что Ярл Гизер, лидер процессии, ведет свой отряд через город, тянет за собой реплику корабля, распевая традиционные и морские песни. Общественные приемы, посещение школ и общественные мероприятия заполняют весь день.

Кульминацией вечера является шествие, в котором участвуют Ярл и его отряд в сопровождении других отрядов в маскарадных костюмах с факелами. Концовкой стало сожжение корабля, символический акт, который знаменует собой завершение фестиваля.

Фестиваль Up Helly Aa занимает особое место в культурном календаре Шетландских островов. Его происхождение несколько непонятно, оно уходит корнями в языческие празднования и празднования XIX века на Рождество и Новый год. С годами оно превратилось в уникальное сочетание традиций и зрелищ.

Поскольку в 2024 году Up Helly Aa охватывает гендерную инклюзивность, это означает новую главу в истории фестиваля. Участие женщин и девушек в главных ролях не только отражает общественные изменения, но и добавляет слой разнообразия к этому знаковому событию. Эти изменения демонстрируют адаптивность фестиваля и его открытость к новым перспективам, сохраняя при этом свое богатое культурное наследие.

Фестиваль Up Helly Aa с его огненным шествием, традиционной музыкой, а теперь и инклюзивным участием, продолжает оставаться источником гордости и праздника для жителей Шетландских островов. Это свидетельство приверженности общины сохранению своего наследия, а также позитивных изменений для более инклюзивного и яркого будущего.

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