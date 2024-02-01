SpaceX отправит на Луну частный модуль с грузом от NASA: почему эта миссия важна (фото)

Если посадочный модуль Nova-C успешно приземлится на Луне, то он станет первым частным космическим аппаратом, который сделал это.

Посадочный модуль Nova-C, созданный американской компанией Intuitive Machines 31 января поместили в обтекатель ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. В ближайшие дни он должен отправится на Луну с инструментами NASA для демонстрации новых технологий. Ожидается, что модуль приземлится на Луне 22 февраля и таким образом станет первым в истории частным аппаратом, который совершил успешную посадку на поверхности спутника Земли, пишет Space.

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Старт ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде должен состояться в ближайшие дни, хотя ни SpaceX, ни Intuitive Machines не назвали точную дату. Но независимо от этого, планируется, что посадочный модуль Nova-C должен приземлиться на Луне 22 февраля.

Полет посадочного модуля Nova-C на Луну состоится в рамках миссии компании Intuitive Machines под названием IM-1. Именно этот аппарат получил название "Одиссей", и он должен приземлится на Луне рядом с небольшим кратером Малаперт, расположенным недалеко от Южного полюса Луны. Этот регион очень интересен ученым, ведь считается, что здесь находятся большие залежи водяного льда, из которого можно добывать воду.

Полет посадочного модуля Nova-C на Луну состоится в рамках миссии компании Intuitive Machines под названием IM-1. Именно этот аппарат получил название "Одиссей", и он должен приземлится на Луне рядом с небольшим кратером Малаперт, расположенным недалеко от Южного полюса Луны Фото: space.com

На борту "Одиссея" находится 6 новейших инструментов NASA, предназначенных для исследования Луны и сбора данных, которые помогут космическому агентству США правильно спланировать будущие пилотируемые полеты на Луну в рамках программы Artemis. Напоминаем, что возвращение астронавтов NASA на спутник Земли запланировано на осень 2026 года, как уже писал Фокус.

Среди инструментов NASA можно выделить камеру, которая будет делать съемку выбросов пыли, созданных приземлением посадочного модуля, новый лазерный датчик для отслеживания спуска и приземления аппарата, а также новый датчик измерения количества топлива, оставшегося в баках посадочного модуля. С помощью последней технологии ученые надеются в будущем экономить драгоценное топливо благодаря более точному мониторингу его запасов. Дополнительно на борту модуля Nova-C также находятся 6 коммерческих грузов от разных клиентов компании Intuitive Machines.

Посадочный модуль Nova-C миссии IM-1 в случае успешного приземления на лунную поверхность станет первый в истории частным аппаратом, который смог это сделать. До этого такое звание мог получить посадочный модуль Peregrine, созданный американской компанией Astrobotic. Он отправился на Луну 8 января, но в результате аварии он не смог приземлиться на Луне. 19 января этот модуль вернулся на Землю и сгорел в верхних слоях атмосферы нашей планеты, как уже писал Фокус.

В то же время 19 января на Луне приземлился японский посадочный модуль SLIM, у которого возникли проблемы с получением электроэнергии, поэтому он отключился. 29 января, как уже писал Фокус, стало известно, что модуль вернулся к работе. Кстати, именно SLIM впервые продемонстрировал инновационную технологию максимально точной посадки на Луне.