Артефакт из бивня мамонта оказался не украшением, а "продвинутым" инструментом: что это такое

Исследователи говорят, что древнему инструменту около 37 тыс. лет.

Фрагмент бивня мамонта возрастом 37 тыс. лет с четырьмя вырезанными отверстиями, который был найден в пещере в Германии, мог использоваться для изготовления веревок. Ранее ученые предполагали, что артефакт использовался как украшение, пишет New Scientist.

"С помощью инструмента легко можно сплести веревку, и она будет очень прочной. Конечно, мы не можем утверждать, что так и было, но в сравнении с предположениями о символе власти, наша гипотеза имеет больший смысл", — говорит Николас Конард из Тюбингенского университета в Германии.

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Кусок бивня мамонта был найден в 2015 году в пещере на юго-западе Германии. Исследователи не смогли датировать артефакт напрямую, чтобы не разрушить его, но судя по месту обнаружения, инструменту около 37 тыс. лет. Также это подтверждается данными, что территорию современной Германии люди заселили 45 тыс. лет назад.

Артефакт представляет собой сплюснутую палку из бивня мамонта. Его длина составляет около 21 сантиметра, а также имеются четыре отверстия со спиральным бороздками.

"Мне показалось, что имеющиеся спирали указывают на то, что через них нужно что-то провести. Конец бивня не имеет отверстий и похож на рукоять", — отмечает Конард.

Ученый и его коллега Верле Ротс из Льежского университета в Бельгии создали копию найденного артефакт и попробовали с его помощью изготовить веревку из различных материалов, среди которых были сухожилия оленя, лен, конопля, рогоза, липы, ива и крапива. Исследователи выяснили, что лучший результат получался с использованием рогоза или камыша.

Команда продела несколько стеблей скрученного рогоза, которые на другой стороне инструмента начали переплетаться в веревку. Для использования инструмента требовался один человек для каждой пряди, плюс один, чтобы держать инструмент и перемещать его по прядям, всего четыре или пять человек.

Ученым удалось сделать 5 метров веревки примерно за 10 минут. Опытные же ткачи справились бы с заданием намного быстрее.

Подобные предметы из слоновой кости и отверстиями находили и ранее на других древних стоянках людей. По мнению Конарда, их все использовали для вязания веревок.

"Я полагаю, что это были своего рода высокотехнологичные инструменты", — подчеркивает ученый.

Вполне вероятно, что веревки начали изготавливаться людьми гораздо раньше, чем 37 тыс. лет назад. Но имеющийся артефакт – самое раннее подтверждение из имеющихся. Кусок же веревки был найден на стоянке неандертальцев во Франции, его возраст составил 50 тыс. лет.

Напомним, оружие возрастом 300 тыс. лет раскрывает секреты древних мастеров. Исследовав палку для метания возрастом 300 тыс. лет, ученые раскрыли процесс создания этого артефакта.