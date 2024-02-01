Самый чуткий нос в океане: как запахи людей на воде мешают китам жить и питаться

Исследователи считают, что нюх некоторых китов в океане чрезвычайно похож на человеческий, но это также значит, что мы отравляем жизнь морским гигантам.

Киты являются самыми крупными и одними из самых долгоживущих морских обитателей. Исследователи по всему миру пытаются узнать о них больше и обнаружили нечто любопытное: у усатых китов дыхало парное, тогда как у зубатых только одно — это заинтересовало исследователей, пишет IFLScience.

Ученые заподозрили, что киты, как и люди и многие другие животные на планете, могут использовать тонкие различия в силе запаха, чтобы определять направление, откуда они исходят. Увы, поверить эту теорию оказалось не так-то просто, так как этих гигантов не получится поместить в лабораторию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования показали, что у китов и дельфинов носовые входы парные, однако у некоторых видов, например, косаток и дельфинов, они объединяются в одно. Казалось бы, при наличии сонара для обнаружения пищи, наличие направленного обоняния не играет такой уж большой роли. Однако не для усатых китов.

Эти морские гиганты нуждаются в огромном количестве пищи, чтобы поддерживать свое большое тело. Но сначала им необходимо найти источник пищи, а океан огромен. Отметим, что основным источником питания усатых китов является криль и мелкая добыча.

Еще одним эффектом разделения ноздрей являются крылья брызг, образующиеся, когда кит дует через них Фото: U.S. National Marine Fisheries Service

Более ранние исследования показали, во время питания зоопланктон питается фотосинтезирующими организмами, лежащими в основе пищевой цепи океана, при этом фитопланктон выделяет газ диметилсульфид (ДМС). Ученые также обнаружили, что морские птицы способны обнаружить ДМС на расстоянии более 20 км, а потому ученые предположили, что такой навык есть и у китов.

Авторы исследования попытались проверить эту теорию, но потерпели неудачу. Позже Конор Райан из шотландской ассоциации морских наук и его коллеги пришли к выводу, что разделение двух дыхалов у разных усатых китов является подсказкой. Если широко расставленные глаза и уши обеспечивают лучшее восприятие глубины и направленный слух, ученые предположили, что ноздри китов могут работать по тому же принципу. Простыми словами — чем шире расставлены ноздри, тем проще понять откуда исходит запах.

В своем исследовании команда не стала пытаться заманивать китов запахами, а засняла 14 китов в море, чтобы измерить взаимосвязь между разделением носа и предпочтительной добычей. Результаты подтвердили гипотезу команды: чем ближе добыча к уровню фитопланктона в пищевой цепи, тем шире размер ноздри кита по отношению к ширине его тела.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования на китах, которые больше всего полагаются на планктон в качестве пищи. Команда также отмечает, что их результаты не доказывают, что киты используют ДМС специально для поиска участков криля, однако предполагают, что те, кто охотится ближе к низу пищевой цепи, используют тот или иной запах.

Авторы исследования также отмечают, что их результаты свидетельствуют о том, что запахи, создаваемые человеком в океане, буквально делают его более запутанным и отравляют китам жизнь. Колонии, выращиваемые на плавающем пластике, производят DMS, и если киты действительно используют его для охоты, они, вероятно, подвергаются большему риску проглотить фатальное количество пластика

Ранее Фокус писал о том, что одного из самых редких китов на Земле обнаружили мертвым на пляже: рядом с телом нашли веревку.