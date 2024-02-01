Пришелец в океане. Найдена древняя рыба, подарившая всему океану "жесткую нижнюю губу" (фото)

Исследователи обнаружили ту самую рыбу, жившую в океане миллионы лет назад, которая подарила большинству морских обитателей жесткую челюсть.

Около 375 миллионов лет назад океаны планеты не были такими, какими мы знаем их сегодня: в водной пучине правили панцирные рыбы. Эти примитивные позвоночные отличались разнообразными формами и размерами: от самых крошечных донных обитателей до гигантских фильтраторов, пишет The New York Times.

Одним из наиболее странных обитателей древнего океана считается метко названный Алиенакантус (Alienacanthus). Впервые эта рыба девонского периода была обнаружена в Польше в 1957 году и запомнилась ученым своим набором больших костистых шипов. Однако новое исследование перевернуло все, что мы знали об этом виде с ног на голову.

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В новом исследовании ученые обнаружили окаменелый череп Alienacanthus, подробно изучили его и обнаружили, что шипы на самом деле представляют собой удлиненную нижнюю челюсть. Фактически ее длина вдвое превышала остальную часть черепа рыбы и давала Alienacanthus самый "резкий прикус в природе", а также, вероятно, "самую жесткую нижнюю губу".

По словам автора статьи и палеонтолога, изучающей плакодермы в Цюрихском университете, Мелины Джоббинс, этот вид по-прежнему выглядит весьма инопланетным, а потому название вида подобрано идеально.

За все время с момента открытия в 1950-х годах ученые смогли обнаружить лишь несколько окаменелостей — все они были найдены в горах центральной Польши и Марокко. Отметим, что в позднем девонском периоде эти территории были затоплены и располагались на противоположных концах огромного моря, разделяющего северный и южный суперконтиненты. Однако многие из найденных окаменелостей являются фрагментарными и не содержат подробностей о том, как в действительности выглядела эта древняя рыба.

Ученые обнаружили почти полный череп древней рыбы Фото: The Royal Society Journal

К счастью, за последние пару десятилетий ученые смогли обнаружить окаменелости, проливающие свет на то, как в действительности выглядел Alienacanthus. Авторы исследования отмечают, что ключом к разгадке стал почти полный череп рыбы длиной почти 80 сантиметров. Основные элементы черепа были в целости, а потом ученые смогли воссоздать внешний вид Alienacanthus.

Ученые подробнее изучили окаменелость и поняли, то, что ранее считалось шипами, в действительности было костями его нижней челюсти. Фактически, когда древняя рыба закрывала рот, плакодерма напоминала перевернутого марлинового с длинной, похожей на клюв нижней челюстью. Любопытно, что сегодня такое строение нижней челюсти наблюдается лишь у группы мелких рыб, известных как полуклювы.

Предполагается, что такое строение челюсти помогало Alienacanthus просеивать осадок во время кормления или же использовалась для того, чтобы оглушить или ранить рыбу. Доктор Джоббинс считает, что удлиненная челюсть, усеянная загнутыми зубами, простиравшимися далеко за пределы верхней челюсти, скорее всего, служила ловушкой.

Alienacanthus также представляет собой одну из последних глав эволюционной изобретательности плакодермы. В течение 15 миллионов лет после появления зубастой морды Алиенакантуса эти панцирные рыбы были истреблены и заменены акулами.

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