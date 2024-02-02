Немо не так дружелюбен. Рыбы-клоуны считают полосы, чтобы отвадить непрошеных гостей

Новое исследование показывает, что рыбы-анемоны распознают непрошеных гостей, считая их полоски на теле.

В отличие от Немо из диснеевского мультфильма, в реальной жизни рыбы-клоуны вовсе не так дружелюбны с представителями своего же вида. Исследователи обнаружили, что они выгоняют незваных гостей, посчитав вертикальные линии незнакомцев, пишет The Guardian.

Предыдущие исследования показали, что морские анемоны, в которых обитают рыбы-клоуны, могут стать временным домом для других видов, однако лишь при одном условии: у них есть горизонтальные полосы или вообще нет полос.

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В то же время ученые обнаружили, что рыбы-клоуны вовсе не способны сосуществовать с другими морскими обитателями, если на их теле присутствуют вертикальные полосы: исследования ученых показывают, что они ведут себя более агрессивно в отношении рыб, окрашенных такими узорами.

Однако в новом исследовании ученые пошли дальше: они обнаружили, что значение имеет не только наличие вертикальных полос, но и их количество. По словам первого автора исследования, доктора Кины Хаяси из Окинавского института науки и технологий, возможно, существуют и другие факторы, помимо вертикальных линий, которые играют роль, однако исследователям о них неизвестно. В этом исследовании они с коллегами обнаружили, что для рыб невероятно важно количество вертикальных полос.

В ходе эксперимента ученые взяли молодых рыб-клоунов, которые ранее не видели других рыб, и поместили их в большой прозрачный аквариум: в нем обитали либо рыбы того же вида, либо рыбы с другим количеством отметин на теле.

Результаты свидетельствуют о том, что рыбы-клоуны были настроены более агрессивно в отношении представителей своего вида, чем в отношении рыб, у которых на теле была лишь одна горизонтальная линия. После этого ученые провели еще один эксперимент, используя модели рыб, окрашенных в оранжевый цвет, с одной, двумя или тремя вертикальными белыми полосами, либо без них.

Команда обнаружила, что рыбы-клоуны проявляли намного меньше агрессии в отношении моделей, которые были вообще без полос или с количеством полос, отличающимся от их собственного тела. Команда обнаружила, что рыбы были более агрессивны по отношению к модели с тремя вертикальными полосами, чем с одной полосой.

Авторы исследования отмечают, их результаты подтверждают идею о том, что рыбы-анемоны способны различать разное количество белых полос, а различия в количестве белых полос на теле на самом деле помогают рыбам различать собственные виды.

Ранее Фокус писал о том, что массовое обесцвечивание кораллов толкает рыб на ненужные конфликты.