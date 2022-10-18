Немо не такой уж добряк. Ученые выяснили, как полосы связаны с дрянным характером рыб-клоунов

Исследователи нашли способ предсказывать агрессивность рыб-анемонов.

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Воды коралловых рифов представляют собой буйное визуальное разнообразие тропических рыб, полипов и анемоний. Ученые давно изучают социальные связи в этой морской системе, однако до сих пор не знают, как определенные цвета и цветовые узоры влияют на взаимодействия между видами в сообществе коралловых видов, пишет Blue Ocean.

В новом исследовании международная группа морских биологов из Окинавского института науки и технологий (OIST), Университета Рюкюс и Института клеточной и органической биологии сосредоточилась на изучении взаимосвязи рыб-клоунов и их хозяев-анемонов. Ученые целый год наблюдали за поведением этих рыб в полевых условиях в пяти разных местах, которые являются частью островов Сакасами в архипелаге Рюкю.

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По словам автора исследования Кина Хияши, они с коллегами предположили, что визуальные узоры рыбы-клоуна напрямую связаны с частотой ее агрессивного поведения в сообществе коралловых рифов, и решили проверить эту теорию. Всего существует 28 видов рыб-клоунов, однако ученые сосредоточили свои наблюдения на клоуне Оцеллярисе (Amphiprion ocellaris). Этот вид во многом стал известен благодаря популярному мультфильму "В поисках Немо", который вышел на экраны в 2003 году.

В каждом из пяти изучаемых районов ученые проследили взаимосвязь этих рыб-клоунов и их хозяев, гигантских актиний Stichodactyla gigantea, на глубине до двух метров. В ходе исследования ученые засняли поведение Оцеллярисов и разделили их на три условные группы — с вертикальными полосами, горизонтальными полосами и другие (например, рыбы-бабочки).

В ходе исследований ученые заметили, что среди рыб, укрывающихся в анемонах, могут быть "постояльцы" с пятнами или горизонтальными полосами, однако вертикальные полосы встречались лишь у рыб-резидентов. По словам Хаяши, они с коллегами предположили, что рыбы-клоуны с вертикальными полосами играли в этом сообществе роль некого привратника.

[ + – ] Графика агрессивного поведения рыб-клоунов Фото: Forbes

Чтобы проверить свою гипотезу, биологи разместили ряд пластиковых макетов рыб вблизи с хозяином-анемоном. Эти игрушечные рыбы-приманки имели или белые горизонтальные или вертикальные полосы.

Биологам удалось задокументировать, что рыбы-резиденты агрессивно реагировали на приманки с белыми как вертикальными, так и горизонтальными полосами. Однако агрессия по отношению к первым имела большую продолжительность. Этот эксперимент объяснил ученым, почему рыбы с горизонтальными полосами не укрывались в актиниях, а находили убежище в окружающих кораллах.

Ученые обнаружили, что лишь 39% изученных анемонов использовались рыбами в качестве убежища, в то время как 100% кораллов становились укрытием для рыб других видов. Исследователи предполагают, что это напрямую связано с агрессивностью рыб-резидентов.

Биологи предполагают, что на агрессивность рыб-клоунов влияют их визуальные предпочтения и узор на телах рыб по сути является сигналом для агрессивной атаки. Однако ученым еще предстоит узнать, как именно рыбы-клоуны распознают визуальные сигналы.

Ранее Фокус писал о том, что половина коралловых рифов Земли пострадает уже через 10 лет.