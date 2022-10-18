Немо не такий добряк. Вчені з'ясували, як смуги пов'язані з поганим характером риб-клоунів

Дослідники знайшли спосіб пророкувати агресивність риб-анемонів.

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Води коралових рифів є буйною візуальною різноманітністю тропічних риб, поліпів і анемонів. Вчені давно вивчають соціальні зв'язки у цій морській системі, проте досі не знають, як певні кольори та колірні візерунки впливають на взаємодії між видами у співтоваристві коралових видів, пише Blue Ocean.

У новому дослідженні міжнародна група морських біологів з Окінавського інституту науки та технологій (OIST), Університету Рюкюс та Інституту клітинної та органічної біології зосередилася на вивченні взаємозв'язку риб-клоунів та їх господарів-анемонів. Вчені цілий рік спостерігали за поведінкою цих риб у польових умовах у п'яти різних місцях, які є частиною островів Сакасамі в архіпелазі Рюкю.

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За словами автора дослідження Кіна Хіяші, вони з колегами припустили, що візуальні візерунки риби-клоуна пов'язані з частотою її агресивної поведінки у співтоваристві коралових рифів, і вирішили перевірити цю теорію. Усього існує 28 видів риб-клоунів, проте вчені зосередили свої спостереження на клоуні Оцелляріса (Amphiprion ocellaris). Цей вид багато в чому став відомим завдяки популярному мультфільму "У пошуках Немо", який вийшов на екрани 2003 року.

У кожному з п'яти районів, що вивчаються, вчені простежили взаємозв'язок цих риб-клоунів та їх господарів, гігантських актиній Stichodactyla gigantea, на глибині до двох метрів. Під час дослідження вчені зняли поведінку Оцелярісів і розділили їх на три умовні групи — з вертикальними смугами, горизонтальними смугами та інші (наприклад, риби-метелики).

Під час досліджень вчені зауважили, що серед риб, що ховаються в анемонах, можуть бути "постояльці" з плямами або горизонтальними смугами, проте вертикальні смуги зустрічалися лише у риб-резидентів. За словами Хіяші, вони з колегами припустили, що риби-клоуни з вертикальними смугами грали в цьому співтоваристві роль якогось воротаря.

[ + – ] Графіка агресивної поведінки риб-клоунів Фото: поведение рыб

Щоб перевірити свою гіпотезу, біологи розмістили низку пластикових макетів риб поблизу господаря-анемона. Ці іграшкові риби-приманки мали або білі горизонтальні або вертикальні смуги.

Біологам вдалося задокументувати, що риби-резиденти агресивно реагували на приманки з білими вертикальними і горизонтальними смугами. Проте агресія стосовно перших мала велику тривалість. Цей експеримент пояснив ученим, чому риби з горизонтальними смугами не ховалися в актинії, а знаходили притулок у навколишніх коралах.

Вчені виявили, що лише 39% вивчених анемонів використовувалися рибами як притулок, тоді як 100% коралів ставали укриттям риб інших видів. Дослідники припускають, що це пов'язане з агресивністю риб-резидентів.

Біологи припускають, що на агресивність риб-клоунів впливають їх візуальні уподобання та візерунок на тілах риб, по суті, є сигналом для агресивної атаки. Проте вченим ще доведеться дізнатися, як саме риби-клоуни розпізнають візуальні сигнали.

Раніше Фокус писав про те, що половина коралових рифів Землі постраждає вже через 10 років.