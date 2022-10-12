Неминуча загибель. Половина коралових рифів Землі постраждає вже за 10 років

Негативні наслідки зміни клімату для коралових рифів давно відомі. Але їх масштаби стали для вчених неприємним сюрпризом.

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Ні для кого не секрет, що глобальне потепління тягне за собою безліч негативних наслідків для всіх жителів Землі, зокрема рослин, тварин і людини. Учені раз у раз публікують невтішні прогнози про те, що на нас чекає через 10 років, до середини століття і до його кінця. На жаль, нове дослідження вчених також не додає оптимізму, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Гавайського університету розглянули кілька сценаріїв для коралових рифів, якщо середня температура планети продовжуватиме рости.

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Відомо, що корали дуже чутливі до змін клімату. Наприклад, попередні дослідження показують, що хвилі тепла можуть призвести до знебарвлення великих ділянок коралових рифів. У новому дослідженні вчені зосередилися на кількох факторах ризику та розглянули кілька сценаріїв розвитку подій.

У дослідженні було враховано такі чинники, як зміни температури поверхні океану, його закислення, тропічні шторми, землетруси та чисельність населення планети. На жаль, за песимістичного сценарію уже через десятиліття половина всіх коралових рифів Землі будуть безнадійно пошкоджені.

За словами провідного автора дослідження Рене Сеттера, коралові рифи надзвичайно чутливі до зміни клімату. Навіть за найоптимістичнішого сценарію половина коралових рифів постраждає вже до середини століття.

У процесі дослідження учені також з'ясували, що 99% коралових рифів опиняться в невідповідних умовах принаймні за одним із вищезазначених 5 факторів уже до 2055 року. 93% рифів опиняться під загрозою вже до кінця цього століття щонайменше за 2 факторами з 5.

Учені сподіваються, що отримані в процесі дослідження дані допоможуть вивчити всі можливі наслідки та запобігти хоча б деяким із них, щоб зберегти різноманітність цих екосистем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий кораловий риф, який перевернув їхнє уявлення про океан.