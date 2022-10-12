Неминуемая гибель. Половина коралловых рифов Земли пострадает уже через 10 лет

Негативные последствия изменения климата для коралловых рифов давно известны. Но их масштабы стали для ученых неприятным сюрпризом.

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Ни для кого не секрет, что глобальное потепление влечет множество негативных последствий для всех жителей Земли, в том числе растений, животных и человека. Ученые то и дело публикуют неутешительные прогнозы о том, что нас ждет через 10 лет, к середине столетия и к его концу. Увы, новое исследование ученых также не добавляет оптимизма, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Гавайского университета рассмотрели несколько сценариев для коралловых рифов, в случае, если средняя температура планеты продолжит расти.

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Известно, что кораллы весьма чувствительны к изменениям климата. Например, более ранние исследования показывают, что волны тепла могут привести к обесцвечиванию больших участков коралловых рифов. В новом исследовании ученые сосредоточились на нескольких факторах риска и рассмотрели несколько сценариев развития событий.

В исследовании были учтены такие факторы, как изменения температуры поверхности океана, его закисление, тропические штормы, землетрясения и численность населения планеты. Увы, при самом пессимистичном сценарии уже через десятилетие половина всех коралловых рифов Земли будут безнадежно повреждены.

По словам ведущего автора исследования Рене Сеттер, коралловые рифы чрезвычайно чувствительны к изменения климата. Даже при самом оптимистичном сценарии половина коралловых рифов пострадает уже к середине столетия.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что 99% коралловых рифов окажутся в неподходящих условиях по крайней мере по одному из вышеупомянутых 5 факторов уже к 2055 году. 93% рифов окажутся под угрозой уже к концу этого столетия минимум по 2 факторам из 5.

Ученые надеются, что полученные в ходе исследования данные помогут изучить все возможные последствия и предотвратить хотя бы некоторые из них, чтобы сберечь разнообразие этих экосистем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый коралловый риф, который перевернул их представление об океане.